Сажают ли в тюрьму несовершеннолетних закладчиков, ответили в МВД

В Министерстве внутренних дел РК опровергли распространенное заблуждение о том, что несовершеннолетних не лишают свободы за наркопреступления, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил на брифинге в СЦК 7 ноября заместитель начальника Департамента по противодействию наркопреступности МВД Бахытжан Амирханов, в среднем закладчикам дают срок лишения свободы 7,5 года с учетом их возраста и других обстоятельств.

Это касается в том числе и несовершеннолетних, которым их кураторы-наркоторговцы обещают защиту от тюремного заключения.

"Конечно, когда их нанимает куратор под никнеймом через Telegram-каналы, он их вводит в заблуждение. Миф в том, что им рассказывают: "Вас, если поймает полиция, отпустят, так как вы – несовершеннолетние". Но реальность такова, что их сажают за решетку. Несмотря на то, что они несовершеннолетние. Самому молодому закладчику в местах лишения свободы 14 лет". Бахытжан Амирханов

По данным МВД, за 10 месяцев 2023 года за распространение наркотиков задержали 30 несовершеннолетних "закладчиков". Чаще всего закладчиков нанимают через сайты объявлений.

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