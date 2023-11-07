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Сажают ли в тюрьму несовершеннолетних закладчиков, ответили в МВД

Сажают ли в тюрьму несовершеннолетних закладчиков, ответили в МВД Фото: пресс-служба МВД РК
В Министерстве внутренних дел РК опровергли распространенное заблуждение о том, что несовершеннолетних не лишают свободы за наркопреступления, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил на брифинге в СЦК 7 ноября заместитель начальника Департамента по противодействию наркопреступности МВД Бахытжан Амирханов, в среднем закладчикам дают срок лишения свободы 7,5 года с учетом их возраста и других обстоятельств.

Это касается в том числе и несовершеннолетних, которым их кураторы-наркоторговцы обещают защиту от тюремного заключения.

"Конечно, когда их нанимает куратор под никнеймом через Telegram-каналы, он их вводит в заблуждение. Миф в том, что им рассказывают: "Вас, если поймает полиция, отпустят, так как вы – несовершеннолетние". Но реальность такова, что их сажают за решетку. Несмотря на то, что они несовершеннолетние. Самому молодому закладчику в местах лишения свободы 14 лет".Бахытжан Амирханов

По данным МВД, за 10 месяцев 2023 года за распространение наркотиков задержали 30 несовершеннолетних "закладчиков". Чаще всего закладчиков нанимают через сайты объявлений.

Ранее власти Казахстана договорились с администрацией сайта OLX о блокировке постов, в которых идет речь о вербовке наркокурьеров.

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