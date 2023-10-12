Повышенное загрязнение воздуха ожидается в пяти городах Казахстана

В четверг, 12 октября, в пяти городах страны синоптики прогнозируют высокое содержание загрязняющих веществ в воздухе, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Казгидромет.

По данным метеорологов, в Алматы, Актобе, Караганде, Риддере и Темиртау в четверг будут неблагоприятные метеорологические условия.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Накануне специалисты предупредили жителей Алматинской области о резком похолодании и сильном ветре с осадками, которые ожидают регион в ближайшие дни.