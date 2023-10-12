Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Израиль и Палестина #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Повышенное загрязнение воздуха ожидается в пяти городах Казахстана

Повышенное загрязнение воздуха ожидается в пяти городах Казахстана Фото: Zakon.kz
В четверг, 12 октября, в пяти городах страны синоптики прогнозируют высокое содержание загрязняющих веществ в воздухе, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Казгидромет.

По данным метеорологов, в Алматы, Актобе, Караганде, Риддере и Темиртау в четверг будут неблагоприятные метеорологические условия.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Накануне специалисты предупредили жителей Алматинской области о резком похолодании и сильном ветре с осадками, которые ожидают регион в ближайшие дни.

Читайте также

В МВД ответили на слухи, о том, что тюрьмы переполнены малолетними закладчицами
В МВД ответили на слухи о том, что тюрьмы переполнены малолетними закладчицами
В Высшем Судебном Совете прокомментировали ситуацию с судьей Шетеновым
В Высшем Судебном Совете прокомментировали ситуацию с судьей Шетеновым
Убийство девочки в Туркестанской области: судья объяснил свой приговор
Изнасилование девочки в Туркестанской области: судья объяснил слишком "мягкий" приговор убийце
Мария Мельникова
Казгидромет Актобе Алматы Караганда Риддер Темиртау
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане изменились Правила осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой
Правила обмена валюты изменили в Казахстане
Нужны ли будут трудовые книжки при выходе на пенсию в Казахстане
Нужны ли будут трудовые книжки при выходе на пенсию в Казахстане
Галкин рассказал, пожалели ли они с Пугачевой о переезде в Израиль
Галкин рассказал, пожалели ли они с Пугачевой о переезде в Израиль
В Казахстане изменились правила предоставления коммунальных услуг
В Казахстане изменились правила предоставления коммунальных услуг
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления