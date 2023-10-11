Штормовое предупреждение объявили в Алматинской области

ДЧС Алматинской области объявило штормовое предупреждение с 11 по 14 октября в связи с сильным ветром, осадками и резким понижением температуры, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в ДЧС Алматинской области, штормовое предупреждение в регионе будет действовать с 21:00 11 октября до 21:00 14 октября.

В экстренном ведомстве отметили, что 13 октября на юге Алматинской области синоптики прогнозируют сильный дождь, а в горах – дождь и снег. Кроме того, в горной местности будет сильный ветер (15-20 м/с с порывами 23-28 м/с, временами более 30 м/с). По всей области резко похолодает (днем до +10...+15°С, в горах от нуля до +5°C).

В Конаеве также ожидается сильный ветер с порывами до 15-20 м/с и понижение температуры до +13...+15°C.

Какая погода будет в Казахстане 12 октября, читайте здесь.