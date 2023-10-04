Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Азиада-2022 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Повышенное загрязнение воздуха обещают в трех городах Казахстана

Повышенное загрязнение воздуха обещают в трех городах Казахстана Фото: Zakon.kz
В среду, 4 октября, в трех городах страны ожидается высокое содержание загрязняющих веществ в воздухе, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Казгидромет.

Неблагоприятные метеорологические условия обещают в среду синоптики жителя и гостям Астаны, Алматы и Актобе.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

  • сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения;
  • детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;
  • людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты;
  • ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Накануне стало известно, что штормовое предупреждение объявлено в столице и 11 регионах Казахстана.

Читайте также

В Карагандинской области с помощью программы "Ауыл аманаты" повышают доходы сельчан
В Карагандинской области с помощью программы "Ауыл аманаты" повышают доходы сельчан
Аэропорт Астаны закроют на ремонт
Аэропорт Астаны закроют на ремонт
Сколько учителей работает в Казахстане
Сколько учителей работает в Казахстане
Сауле Маликова
Астана Актобе Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Глава МЧС РК прокомментировал задержание своих подчиненных
Задержание своих подчиненных прокомментировал глава МЧС
Казахстанцев предупредили об ухудшении качества связи и телерадиовещания
Казахстанцев предупредили об ухудшении качества связи и телерадиовещания
Досаев обратился к пенсионерам
Досаев обратился к пенсионерам
Как выглядит медальная таблица после десятого дня соревнований
Как выглядит медальная таблица Азиады после десятого дня соревнований
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления