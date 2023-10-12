Новый мост появился в Алматы

В Медеуском районе Алматы построили мост протяженностью 21 м. Он возведен на месте старой деревянной конструкции, которую в 90-х годах построили сами жители, сообщает Zakon.kz.

Как сказано в сообщении городского акимата за 12 октября, жители улицы Байконурской обратились с просьбой построить новый мост, который ведет к остановочному комплексу.

"Старый мост был в аварийном состоянии и представлял опасность для жизни жителей. Проект был реализован в 2023 году в рамках программы "Бюджет народного участия". Работы были проведены за два месяца". Пресс-служба акимата Алматы

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Также отмечено, что новый мост выполнен из железа, его основание состоит из рифленого листа. Установлены прочные перила.

Днем ранее, 11 октября, стало известно, что в Алматы открыли новую кемпинг-зону на Большом Алматинском озере. Кемпинг-зона представляет собой оборудованную площадку для любителей горного отдыха, трекинга, хайкинга и продолжительных прогулок с палаткой.