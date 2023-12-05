В Алматы построили три новых пешеходных моста

На улицах Байрона, Тбилисская и Баймагамбетова Турксибского района завершено строительство пешеходных зон. Общая протяженность мостов около 1000 метров, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в сообщении городского акимата за 5 декабря 2023 года, три участка ранее использовались жителями в качестве неблагоустроенных тропинок.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

"В рамках программы "Бюджет народного участия" проложены пешеходные дорожки, установлены линии уличного освещения, лестницы, предусмотрены условия для маломобильных граждан". Пресс-служба акимата Алматы

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Кроме того, на участках созданы комфортные условия для безопасности и мобильности пешеходов.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

8 ноября 2023 года сообщалось, что в густонаселенном микрорайоне Наурызбайского района Алматы появилась комплексная пешеходная зона.