Кемпинг-зона появилась на БАО

В Алматы открыли новую кемпинг-зону на Большом Алматинском озере, сообщает Zakon.kz.

По информации акимата города, новая точка притяжения туристов расположена по дороге на Космостанцию на высоте 2500 м над уровнем моря вблизи известных вершин: пик "Скалистый" (3332 м), пик "Крошка" (3722 м), пик "Советов" (4317 м), пик "Озерный" (4126 м).

Кемпинг-зона представляет собой оборудованную площадку для любителей горного отдыха, трекинга, хайкинга и продолжительных прогулок с палаткой. Для комфортного и безопасного отдыха туристов отведены палаточные места, установлены уютные беседки, столы со скамейками и качели "Алтыбакан" в национальном стиле.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

"Мы работаем над созданием новых маршрутов для туристов, уделяя отдельное внимание развитию горной инфраструктуры. На протяжении маршрутов установлены информационные стенды, указатели, щиты. На навигационных стендах имеются QR-коды, где туристы могут ознакомиться со сложностью маршрута, его протяженностью и временем прохождения. Информация о кемпинг-зонах добавлена в картографические платформы, включая 2GIS", – сообщила руководитель Управления туризма города Алматы Галия Токсеитова.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Летом 2023 года появились кемпинг-зоны "Ак-Булак" и "Мынжылкы".



Управление туризма города просит отдыхающих бережно относиться к природе, не оставлять мусор в горах.

Ранее стало известно, что проезд до Космостанции в Алматы ограничили для всех автомобилистов, кроме отдельных чиновников, экологов и пограничников.