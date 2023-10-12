Получить технические условия для газификации жилых домов и объектов теперь можно онлайн
Фото: pxhere
С 12 октября в Казахстане физические лица могут подать заявку на получение технических условий для газификации через портал eGov.kz, воспользовавшись ЭЦП, сообщает Zakon.kz.
Процесс рассмотрения и выдачи технических условий занимает пять рабочих дней для технически несложных объектов и 10 рабочих дней для технически сложных объектов.
Для получения технических условий для газификации жилых домов и объектов на портале eGov.kz, гражданам нужно всего лишь пройти несколько простых шагов:
- Авторизоваться на портале eGov.kz;
- Указать контактный телефон и адрес электронной почты;
- Выбрать адрес проживания;
- Выбрать адрес объекта газификации;
- Приложить скан техпаспорта;
- Указать данные по объекту газификации;
- Подписать заявку с помощью ЭЦП;
- Дождаться ответа от АО "КазТрансГаз Аймак" о выдаче технических условий или о возможном отказе.
Ранее стало известно, что казахстанцы смогут вносить изменения в документы на eGov.kz.
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