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Получить технические условия для газификации жилых домов и объектов теперь можно онлайн

Получить технические условия для газификации жилых домов и объектов теперь можно онлайн Фото: pxhere
С 12 октября в Казахстане физические лица могут подать заявку на получение технических условий для газификации через портал eGov.kz, воспользовавшись ЭЦП, сообщает Zakon.kz.

Процесс рассмотрения и выдачи технических условий занимает пять рабочих дней для технически несложных объектов и 10 рабочих дней для технически сложных объектов.

Для получения технических условий для газификации жилых домов и объектов на портале eGov.kz, гражданам нужно всего лишь пройти несколько простых шагов:

  1. Авторизоваться на портале eGov.kz;
  2. Указать контактный телефон и адрес электронной почты;
  3. Выбрать адрес проживания;
  4. Выбрать адрес объекта газификации;
  5. Приложить скан техпаспорта;
  6. Указать данные по объекту газификации;
  7. Подписать заявку с помощью ЭЦП;
  8. Дождаться ответа от АО "КазТрансГаз Аймак" о выдаче технических условий или о возможном отказе.

Ранее стало известно, что казахстанцы смогут вносить изменения в документы на eGov.kz.

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Анастасия Стативкина
eGov Казахстан
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