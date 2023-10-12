Получить технические условия для газификации жилых домов и объектов теперь можно онлайн

С 12 октября в Казахстане физические лица могут подать заявку на получение технических условий для газификации через портал eGov.kz, воспользовавшись ЭЦП, сообщает Zakon.kz.

Процесс рассмотрения и выдачи технических условий занимает пять рабочих дней для технически несложных объектов и 10 рабочих дней для технически сложных объектов.



Для получения технических условий для газификации жилых домов и объектов на портале eGov.kz, гражданам нужно всего лишь пройти несколько простых шагов:

Авторизоваться на портале eGov.kz; Указать контактный телефон и адрес электронной почты; Выбрать адрес проживания; Выбрать адрес объекта газификации; Приложить скан техпаспорта; Указать данные по объекту газификации; Подписать заявку с помощью ЭЦП; Дождаться ответа от АО "КазТрансГаз Аймак" о выдаче технических условий или о возможном отказе.

Ранее стало известно, что казахстанцы смогут вносить изменения в документы на eGov.kz.