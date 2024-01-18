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Служебное жилье для военнослужащих: что изменилось

Служебное жилье для военнослужащих: что изменилось Фото: akorda.kz
Теперь в Казахстане в очередь на служебное жилье для военнослужащих можно встать онлайн через портал eGov.kz, сообщает Zakon.kz.

Для получения услуги необходимо на портале Egov.kz нажать вкладку "Гражданам" → "Воинский учет и безопасность" → "Воинская служба" выбрать услугу "Постановка на учет нуждающихся в служебном жилище лиц гражданского персонала Вооруженных сил РК", затем авторизоваться, заполнить все необходимые поля и подписать доступным методом подписания. Услуга предоставляется бесплатно и ответ будет доступен в течение 15 рабочих дней.

Необходимый перечень документов:

  1. Сведения из госреестра о наличии или отсутствии у заявителя и членов его семьи в постоянном пользовании жилья из государственного жилищного фонда в данном населенном пункте.
  2. Свидетельства о рождении, смерти, заключении брака, разводе, усыновлении, установлении отцовства, смене имени, отчества и фамилии предоставляются при наличии соответствующих документов.
"Услуга по постановке на очередь предназначена для гражданского персонала Вооруженных сил РК, включающая в себя гражданских специалистов и сотрудников, которые работают в поддержке и обеспечении деятельности военных структур, но не являются военнослужащими", – сообщили в Управлении по связям с общественностью АО "НИТ".

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