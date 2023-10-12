Крупнейший международный венчурный инвестор Тим Дрейпер на открытии международного Digital Bridge Forum в Астане заявил, что Казахстан обогнал США в развитии цифровых сервисов.

По его словам, в Эстонии создали новый подход к цифровому управлению.

"Буквально все можно сделать онлайн – и за паркинг заплатить, и проголосовать. 6 лет назад, когда я впервые приехал в Казахстан, я слышал, что и в Казахстане многие эти вещи будут внедрены". Тим Дрейпер

А сейчас, продолжил он, у вас есть Kaspi.