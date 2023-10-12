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Казахстан обогнал США в развитии цифровых сервисов

Казахстан обогнал США в развитии цифровых сервисов Фото: akorda.kz
Крупнейший международный венчурный инвестор Тим Дрейпер на открытии международного Digital Bridge Forum в Астане заявил, что Казахстан обогнал США в развитии цифровых сервисов.

По его словам, в Эстонии создали новый подход к цифровому управлению.

"Буквально все можно сделать онлайн – и за паркинг заплатить, и проголосовать. 6 лет назад, когда я впервые приехал в Казахстан, я слышал, что и в Казахстане многие эти вещи будут внедрены".Тим Дрейпер

А сейчас, продолжил он, у вас есть Kaspi.

"Если я правильно знаю, никто даже не использует наличные деньги и это огромный прорыв – вы намного опережаете США в этой области. В США вы можете прийти в Starbucks и увидеть, как человек монетки отсчитывает для того, чтобы рассчитаться за свой кофе. Такие прорывы являются чрезвычайными, и они имеют огромное воздействие на общество".Тим Дрейпер

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Казахстан США
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