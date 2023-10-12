Неработающие туалеты за миллионы тенге ударили по имиджу Алматинской области

Антикоррупционные волонтеры проверили туристические объекты на озерах Кольсай, Кайынды и Иссык в Алматинской области и выявили коррупционные риски. Особое возмущение у них вызвали закупленные за миллионы бюджетных тенге неработающие туалеты, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-центре департамента Антикора по Алматинской области, основанием для проверки стали видеозаписи, авторы которых жестко раскритиковали состояние туристической инфраструктуры.

"Были выявлены несколько коррупционных рисков, такие как непрозрачность в оплате и целевом использовании экосборов, нефункционирование и ненадлежащее обслуживание модульных общественных уборных, а также несоответствующее оказание услуг", – подчеркнули в Антикоре.

Например, при въезде в нацпарк "Көлсай көлдері" сотрудники практиковали сбор оплаты наличными в обход кассы. Модульный туалет, который акимат Кегенского района купил в 2022 году за 11,4 млн тенге, не работал – в нем не было ни света, ни воды. Еще три туалета также оказались закрыты.

Волонтеры также обратили внимание на плохое состояние дороги от села Саты к озеру Кайынды. Туристы часто вынуждены обращаться к местным жителям, чтобы доехать до озера. В департаменте Антикора отметили, что все выявленные проблемы бьют по туристической отрасли и имиджу Алматинской области.

Для исправления ситуации волонтеры рекомендовали разработать комплексный стратегический документ по развитию туристической отрасли региона, проанализировать состояние и количество туалетов на туристических объектах (в том числе полностью избавиться от деревянных туалетов), построить полноценную дорогу от села Саты до озера Кайынды и ограничить использование автомобилей ниже стандарта "Евро-4" для перевозки туристов.

Ранее в этом году туристы, отдыхавшие на Капчагае, пожаловались на нехватку общественных уборных.