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"Водные" нарушения на 20 млн тенге выявили в Алматинской области

Нарушения по использованию воды на 20 млн выявили в Алматинской области, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2024 10:16 Фото: wikimedia
Нарушения на 20 млн тенге выявили в филиале "Казводхоза" Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

Министерство водных ресурсов и ирригации продолжает борьбу с нарушениями в управлении водными ресурсами, "черным рынком" воды и коррупционными рисками в водной отрасли.

"В итоге выявлены нарушения, связанные с незаконным использованием воды, неэффективным использованием водных ресурсов и государственными закупками", – сообщили 10 октября в Минводных ресурсов.

1. В Куртинском районе Алматинской области выявлены факты использования крестьянскими хозяйствами поливной воды без заключения договоров с местным филиалом "Казводхоза". Вода использовалась для полива 100 га посевных площадей.

2. Также выявлены дополнительные потери воды на канале из-за ненадлежащего состояния некоторых гидротехнических сооружений. Таким образом, из-за недостаточного контроля руководства филиала за техническим состоянием объектов, имеет место неэффективное использование водных ресурсов и учет воды.

3. Установлены факты нарушения законодательства в сфере государственных закупок. Филиал заключил семь договоров о государственных закупках из одного источника с нарушением законодательства и внутренних нормативных документов. Ранее, в июле 2023 года, аналогичным способом был заключен договор на оказание услуг по проведению механизированной очистки земляной части Левобережного магистрального канала на общую сумму 17,5 млн тенге. То есть нарушения совершаются систематически.

4. Исполняющим обязанности директора филиала не соблюдены меры, установленные антикоррупционным законодательством о недопустимости совместной работы с близкими родственниками.

По итогам проверки общая сумма всех выявленных нарушений составила порядка 20 млн тенге.

"Материалы по всем выявленным нарушениям направлены в соответствующие уполномоченные органы. По трем правонарушениям на и.о. директора филиала наложены административные штрафы. Также в качестве предупреждений и.о. директора ранее был неоднократно привлечен к дисциплинарной ответственности", – рассказали в министерстве.

Проверки филиалов "Казводхоза" продолжатся и в других областях. А для более эффективной борьбы с "черным рынком" воды при министерстве создан новый Комитет по регулированию, охране и использованию водных ресурсов.

Ранее по итогам проверок, проведенных Высшей аудиторской палатой и Министерством водных ресурсов и ирригации, к дисциплинарной ответственности привлечены пять руководящих работников "Казводхоза". А Департамент внутреннего аудита Минводных ресурсов и ирригации выявил 10 фактов незаконного использования воды в Жамбылской области. Руководитель филиала освобожден от занимаемой должности.

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