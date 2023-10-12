В Казахстане хотят ввести возрастное ограничение для приемных родителей

В Мажилисе Парламента РК презентовали поправки по вопросам образования и защиты детей, согласно которым предлагается внедрить новый институт приемной профессиональной семьи и в рамках этого института ввести возрастное ограничение для приемных родителей, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Вице-министр просвещения РК Едил Оспан представил депутатам законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам образования и защиты прав ребенка". Он рассказал, что эти поправки направлены на совершенствование законодательства в области дошкольного, среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, дополнительного образования и защиты прав детей, а также устранение правовых пробелов, коллизий.

Документом предлагается несколько новелл. В частности, введение института приемной профессиональной семьи, уведомительного порядка для организаций дополнительного образования, всеобуча для детей категорий социально уязвимых семьей в частных школах, онлайн-обучения и академической мобильности в ТиПО.

Касательно новых подходов при введении института приемных профессиональных семей, то их несколько.

"Предлагается определение детей в семьи сразу после выявления, минуя детский дом; ограничение в количестве детей в одной приемной профессиональной семье до четырех детей, чтобы каждый ребенок в семье был охвачен вниманием и заботой приемных родителей; возрастное ограничение приемных родителей – от 30 до 53 лет. И семьи, которые претендуют получить статус профессиональной приемной семьи, должны пройти психологическую подготовку и получить аккредитацию в органах опеки и попечительства". Едил Оспан

По его данным, в Казахстане проживают более 22 тыс. детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. В результате проводимой политики за 12 лет количество воспитанников детских домов снизилось в четыре раза, а количество самих детских домов – в 2,5 раза. Сейчас в 116 организациях воспитываются 3509 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Также расширяется категория детей, направляемых в семьи. Теперь, помимо детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи будут устроены и беспризорные, безнадзорные, дети, нуждающиеся в специальных социальных услугах.

"Для материального стимулирования приемным профессиональным воспитателям будет производиться ежемесячная выплата на содержание каждого ребенка в размере 10 МРП и оплату услуг каждого приемного воспитателя – 70 МРП". Едил Оспан

В целом, эта норма направлена на сокращение количества воспитанников детских домов.

По другим пунктам представитель Минпросвещения указал, что на сегодня уровни образования, как среднее и ТИПО, лицензируются, а в дошкольном образовании действует уведомительный порядок.

Теперь организации дополнительного образования будут обязаны уведомлять территориальные департаменты по обеспечению качества в сфере образования о начале или прекращении своей деятельности.

Внедрение уведомительного порядка для организаций дополнительного образования обеспечит доступность бесплатных кружков и секций с учетом возрастных особенностей детей, позволит увеличить охват, даст возможность расширения спектра услуг дополнительного образования, в том числе возможность предоставлять качественные услуги в сфере дополнительного образования.

Кроме того, в проекте закона предусмотрено введение в частных школах оказания социальной помощи детям из категорий социально уязвимых семьей. Сейчас в госшколах 465 тыс. детей из этой категории оказывается помощь в рамках всеобуча в виде приобретения одежды, обуви, школьных принадлежностей, питания. Однако 25 тыс. детей этой категории, обучающимся в частных школах, соцпомощь не оказывается. В связи с этим вводится компетенция местных исполнительных органов по оказанию помощи во всех школах, независимо от форм собственности.

По поводу введения онлайн-обучения по образовательным программам ТиПО, то на сегодня в стране 339 колледжей ведут подготовку по IT-специальностям. Внедрение онлайн-обучения позволит повысить конкурентоспособность колледжей, добиться мобильности и высоких результатов, а студентам – сэкономить время и расходы, обучаясь на рабочем месте.

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