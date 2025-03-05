Возрастное ограничение на использование соцсетей предложили ввести в Казахстане

Депутат Мажилиса Жаркынбек Амантайулы на пленарном заседании палаты 5 марта 2025 года высказался о вреде социальных сетей и предложил ввести возрастное ограничение на их использование, сообщает Zakon.kz.

В депутатском запросе, адресованном первому заместителю премьера Роману Скляру и зампремьеру Ермеку Кошербаеву, мажилисмен заявил, что соцсети – это проблема, которая беспокоит весь мир.

По словам Амантайулы, известные психологи мирового уровня написали авторские книги, в которых доказали, что социальные сети усиливают депрессию среди молодежи, снижают способность к концентрации внимания, вызывают зависимость и ослабляют подлинные отношения между людьми.

"Если мы обратим внимание на опрос, проведенный международной компанией "Лаборатория Касперского" в прошлом году, то это вызывает тревогу и печаль. Согласно их данным, 88% детей в Казахстане имеют личный смартфон. И известно, что 28% из них проводят все свое свободное время в гаджетах. 74% подростков активно используют TikTok, 59% – YouTube и 57% – Instagram. Каждый пятый родитель не знает, какая информация размещена на странице его ребенка в социальных сетях. 62% родителей не используют никаких специальных программ или ограничений для контроля экранного времени своих детей. 17% детей в возрасте 4-6 лет совершают покупки в интернете. Само собой разумеется, что это не только влечет за собой финансовые потери для родителей, но и представляет опасность для ребенка. Последствия зависимости от социальных сетей слишком серьезны", – считает депутат.

Мажилисмен рассказал, что в Южной Корее и Канаде уже открылись десятки реабилитационных центров для помощи людям, зависимым от современных гаджетов.

"Те, кто пристрастился к Сети, сталкиваются с психологическими, физическими и социальными трудностями. Например, согласно исследованиям Гонконгского китайского университета, среди подростков, зависимых от интернета, показатели психологических отклонений в 2,5 раза выше. Вероятность депрессии в три раза больше". Жаркынбек Амантайулы

Сегодня, по данным депутата, во многих странах ограничивают соцсети, в том числе в Китае, Южной Корее, Франции, США, Австралии.

"В частности, в Китае в 2023 году был предложен законопроект, регулирующий использование мобильных устройств несовершеннолетними, согласно которому детям запрещено пользоваться смартфонами с 22:00 до 06:00. Правительство Франции законодательно запретило использование телефонов в школах для учащихся до 15 лет и законодательно урегулировало доступ детей к интернету". Жаркынбек Амантайулы

Он подчеркнул, что подобных примеров можно привести десятки.

"Если нас волнует будущее страны и благополучие молодого поколения, нам необходимо принимать конкретные решения уже сейчас. То есть использование социальных сетей подростками должно регулироваться законом". Жаркынбек Амантайулы

Для этого, как отметил мажилисмен, необходимо:

Министерству образования, Министерству культуры и информации, Министерству цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности создать межведомственную комиссию для комплексного анализа и изучения вреда, наносимых социальными сетями подрастающему поколению, и разработать специальный законопроект. Разработать соответствующее предложение по введению возрастных ограничений на использование социальных сетей и онлайн-игр, а также по установлению времени использования гаджетов несовершеннолетними. Создать единую государственную систему мониторинга, которая позволит родителям контролировать действия и время, проведенное их детьми в социальной сети. Рассмотреть эффективные способы предотвращения интернет-зависимости через развитие физической активности среди подростков.

19 февраля 2025 года депутат Мажилиса Жанарбек Ашимжанов предложил ограничить TikTok в Казахстане. Позднее в Минпросвещения заявили, что готовы поддержать ограничение популярной соцсети.