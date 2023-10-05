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Касым-Жомарт Токаев прокомментировал скандалы с буллингом в казахстанских школах

Токаев прокомментировал скандалы с буллингом в казахстанских школах Фото: akorda.kz
Выступая на Республиканском съезде педагогов, президент РК Касым-Жомарт Токаев прокомментировал недавние инциденты с насилием в отношении учеников и нарушениями норм безопасности в школах Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба Акорды 5 октября, в своем выступлении президент отметил, что казахстанская школа должна стать самым безопасным местом, где дети будут чувствовать себя комфортно. Он подчеркнул, что в школах должны устанавливать современные системы сигнализации и видеонаблюдения, чтобы предотвратить проникновение посторонних и различные нежелательные инциденты.

Глава государства напомнил о недавнем происшествии с падением школьника с лестницы в Астане.

"Недавно в одной из столичных школ произошел инцидент, когда учащийся получил серьезные травмы. Это говорит о том, что условия и требования безопасности в учебных заведениях не соблюдаются. Не соответствуют требованиям многие старые школы, построенные много лет назад. Министерство и акиматы должны провести полную проверку безопасности учебных заведений. При проектировании новых школ должны быть учтены все имеющиеся недостатки", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Кроме того, президент высказался о случаях буллинга в учебных заведениях.

"К сожалению, не прекращаются случаи посягательства и даже насилия среди учащихся, что, в свою очередь, провоцирует детей на суициды. Буллинг наносит непоправимый ущерб душевному состоянию и здоровью детей и подростков, оказывает негативное влияние на процесс обучения, влечет за собой отстраненность от социальной среды и ментальные нарушения. Государство должно обеспечить защиту прав и безопасность ребенка. Необходимо навсегда искоренить буллинг", – подчеркнул глава государства.

Ранее президент поздравил казахстанских педагогов с Днем учителя.

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