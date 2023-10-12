Выкупать арендное жилье по цене ниже рыночной хотят разрешить в Казахстане
Фото: пресс-служба акимата Алматы
Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев на пресс-конференции 12 октября рассказал, каким будет механизм выкупа арендного жилья по госпрограммам, сообщает Zakon.kz.
Канат Шарлапаев отметил, что министерство презентовало законодательные поправки правительству, оттуда их передали в Мажилис.
"Первоочередное право будут иметь те люди, которые уже живут в квартирах. Предварительно определили сроки – люди, которые живут пять лет, смогут претендовать на выкуп жилья, которое находится у них в аренде. Понятно, что очень большой вопрос по стоимости. Но сейчас мы ведем консультации, чтобы обеспечить выкуп жилья по балансовой стоимости, нежели по рыночной. Пока об окончательном воплощении в жизнь этого механизма говорить еще рано".Канат Шарлапаев
Об этом механизме говорили еще в октябре 2022 года. Тогда для очередников, перешедших в аренду с выкупом, предлагали предусмотреть выкуп без внесения первоначального взноса. Таким образом они получили бы реальную возможность стать собственниками жилья после полной оплаты аренды, не ухудшая своих жилищных условий.
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