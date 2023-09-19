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Что будет с ценами на жилье в Астане, рассказал министр строительства

Что будет с ценами на квартиры в Астане Фото: Zakon.kz
Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев на пресс-конференции в правительстве 19 сентября рассказал, стоит ли ожидать роста цен на жилье в Астане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались у Каната Шарлапаева, что будет с ценами на жилье в Астане, учитывая недавнее предложение ограничить строительство новых жилых комплексов в столице. Город испытывает дефицит инженерной инфраструктуры, питьевой воды, тепло- и электроснабжения, а также проблемы с отведением канализационных и ливневых стоков.

"Спрос замедлился, как уже говорили ваши коллеги, в связи со снижением объемов государственных программ по финансированию ипотеки. Соответственно, технических предпосылок для роста цен на жилье в Астане мы пока не видим", – ответил министр.

29 августа в Астане расширили список застройщиков, не имеющих права привлекать деньги дольщиков.

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