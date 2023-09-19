Что будет с ценами на жилье в Астане, рассказал министр строительства

Фото: Zakon.kz

Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев на пресс-конференции в правительстве 19 сентября рассказал, стоит ли ожидать роста цен на жилье в Астане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

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