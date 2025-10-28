#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
538.13
624.88
6.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
538.13
624.88
6.64
Политика

Первый официальный визит в Казахстан: в Акорде состоялась церемония встречи президента Финляндии

президент РК Касым-Жомарт Токаев, президент Финляндии Александр Стубб, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2025 11:41 Фото: akorda.kz
В Акорде состоялась церемония встречи президента Финляндии Александра Стубба. Высокого гостя приветствовал глава государства Касым-Жомарт Токаев, сообщает Zakon.kz.

Об этом 28 октября 2025 года стало известно из Telegram-канала Акорды.

"Это первый официальный визит Александра Стубба в Казахстан в качестве президента Финляндии", – говорится в сообщении, распространенном во вторник.

Фото: akorda.kz

Отмечается, что последний раз главы государств провели встречу на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Подчеркивается, что Cуоми (финское название Финляндии) является одним из значимых инвесторов казахстанской экономики с общим объемом вложений около полумиллиарда долларов с 2005 года.

24 сентября 2025 года на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке Касым-Жомарт Токаев и Александр Стубб обсудили вопросы двусторонней и международной повестки. Глава государства высказал уверенность в том, что предстоящий визит финского лидера в Казахстан будет способствовать дальнейшему раскрытию потенциала торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного взаимодействия двух стран.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
В Акорде состоялась церемония встречи президента Кыргызстана
12:05, 19 апреля 2024
В Акорде состоялась церемония встречи президента Кыргызстана
В Акорде состоялась церемония встречи председателя КНР
10:49, 03 июля 2024
В Акорде состоялась церемония встречи председателя КНР
Президент Сингапура прибыла в Акорду
11:37, 22 мая 2023
Президент Сингапура прибыла в Акорду
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: