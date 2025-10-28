Первый официальный визит в Казахстан: в Акорде состоялась церемония встречи президента Финляндии

В Акорде состоялась церемония встречи президента Финляндии Александра Стубба. Высокого гостя приветствовал глава государства Касым-Жомарт Токаев, сообщает Zakon.kz.

Об этом 28 октября 2025 года стало известно из Telegram-канала Акорды.

"Это первый официальный визит Александра Стубба в Казахстан в качестве президента Финляндии", – говорится в сообщении, распространенном во вторник.

Фото: akorda.kz

Отмечается, что последний раз главы государств провели встречу на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Подчеркивается, что Cуоми (финское название Финляндии) является одним из значимых инвесторов казахстанской экономики с общим объемом вложений около полумиллиарда долларов с 2005 года.

24 сентября 2025 года на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке Касым-Жомарт Токаев и Александр Стубб обсудили вопросы двусторонней и международной повестки. Глава государства высказал уверенность в том, что предстоящий визит финского лидера в Казахстан будет способствовать дальнейшему раскрытию потенциала торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного взаимодействия двух стран.