Первый официальный визит в Казахстан: в Акорде состоялась церемония встречи президента Финляндии
Об этом 28 октября 2025 года стало известно из Telegram-канала Акорды.
"Это первый официальный визит Александра Стубба в Казахстан в качестве президента Финляндии", – говорится в сообщении, распространенном во вторник.
Фото: akorda.kz
Отмечается, что последний раз главы государств провели встречу на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Подчеркивается, что Cуоми (финское название Финляндии) является одним из значимых инвесторов казахстанской экономики с общим объемом вложений около полумиллиарда долларов с 2005 года.
24 сентября 2025 года на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке Касым-Жомарт Токаев и Александр Стубб обсудили вопросы двусторонней и международной повестки. Глава государства высказал уверенность в том, что предстоящий визит финского лидера в Казахстан будет способствовать дальнейшему раскрытию потенциала торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного взаимодействия двух стран.