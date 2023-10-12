Три вуза Казахстана станут центрами изучения искусственного интеллекта

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек на форуме Digital Bridge 2023 в Астане 12 октября рассказал о планах по созданию в Казахстане трех центров по исследованиям в области искусственного интеллекта, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Саясат Нурбек сказал, что всего в Казахстане насчитывается 119 университетов, где обучаются 626 тысяч студентов. В 76 университетах ведут подготовку IT-специалистов.

"Мы как минимум три университета должны специализировать на разработках в сфере искусственного интеллекта. Первый университет будет в Кызылорде на базе нашего Коркыт-ата регионального университета. Семилетняя программа. У нас сейчас подписано партнерство с Сеульским национальным университетом науки и технологии по созданию Школы искусственного интеллекта. Мы запускаем отдельную большую программу. Это порядка 1 млрд тенге в эквиваленте. Парламент Южной Кореи одобрил софинансирование этой инициативы. Также в ноябре будет подписано соглашение между городским университетом Гонконга и университетом Сатпаева по созданию второй школы искусственного интеллекта", – заявил министр.

Где создадут третий центр по изучению ИИ в Казахстане, в министерстве пока не определились.

"Для нас очень важно, чтобы каждый студент высшего учебного заведения помимо цифровой грамотности имел грамотность в сфере искусственного интеллекта. Поэтому с компанией Google у нас разработан специальный курс. В 14 университетах в этом году мы его пилотно запускаем – семь частных, семь государственных, где есть хорошие стандарты подготовки профессорско-преподавательского состава. Со следующего года по итогам пилота мы сделаем обязательным этот курс для всех студентов вузов", – резюмировал Саясат Нурбек.

12 октября Касым-Жомарт Токаев поручил повысить качество обучения цифровой грамотности и информатике. По его словам, будущие учителя, врачи, агрономы, юристы, отраслевые специалисты в обязательном порядке должны обладать базовыми знаниями в области искусственного интеллекта.