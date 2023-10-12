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Токаев: Искусственный интеллект кардинально изменит глобальную структуру рабочей силы

Токаев: Искусственный интеллект кардинально изменит глобальную структуру рабочей силы Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев на Digital Bridge 2023 рассказал, почему будущие учителя, врачи, агрономы, юристы, отраслевые специалисты в обязательном порядке должны обладать базовыми знаниями в области искусственного интеллекта, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Глава государства отметил необходимость адаптировать систему образования к потребностям будущего рынка труда.

"Уже сейчас очевидно, что дальнейшее развитие автоматизации и искусственного интеллекта кардинально изменит глобальную структуру рабочей силы. Goldman Sachs прогнозирует возможное исчезновение сотен профессий и трехсот миллионов рабочих мест. Но, как показывает история, каждая технологическая революция сопровождалась подобными потрясениями. Наша задача – заранее подготовиться к новым реалиям", – добавил Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, внедрение искусственного интеллекта не приведет к повсеместному исчезновению работы для людей. Вместо этого, уверен президент, человеческий труд трансформируется и будет требовать совершенно иных навыков, поэтому новые компетенции работников нужно формировать уже со школьной скамьи.

"В этом плане в первую очередь следует повысить качество обучения цифровой грамотности и информатике. Для этого нужно решить проблему дефицита квалифицированных педагогов. В Astana Hub успешно функционирует образовательная платформа, посредством которой студенты вузов учатся программировать. Правительство, думаю, проработает все детали и в пилотном режиме запустит подобную онлайн-площадку для школьников", – указал Касым-Жомарт Токаев.

Он подчеркнул, что необходимо существенно обновить содержание и методы преподавания вузовских дисциплин.

"Будущие учителя, врачи, агрономы, юристы, отраслевые специалисты в обязательном порядке должны обладать базовыми знаниями в области искусственного интеллекта. В своем недавнем Послании я поставил задачу, чтобы, как минимум, три известных вуза занялись обучением кадров и проведением исследований в этой сфере".Касым-Жомарт Токаев

Еще одним важным шагом, считает президент, станет трансформация Института умных систем и искусственного интеллекта при Назарбаев университете в полноценный исследовательский институт. Он должен сформировать целостную экосистему, став точкой притяжения лучших специалистов и экспертов.

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Ранее Касым-Жомарт Токаев поручил правительству в течение двух лет обеспечить строительство дата-центров, специализирующихся на искусственном интеллекте. Для этого, по его словам, могут быть привлечены такие мировые игроки, как Amazon, Google, Mastercard и Citigroup.

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