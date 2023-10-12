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Тепло начали поэтапно подавать в жилые дома Алматы

подключение отопления Фото: пресс-служба акимата города Алматы
В Алматы 10 октября был начат отопительный сезон с постепенным подключением к теплу детских садов, школ и больниц. Тогда же аким города Алматы Ерболат Досаев подписал соответствующее постановление с поэтапным подключением объектов по категориям, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в акимате города, вслед за социальными объектами к отоплению поэтапно подключат жилые дома и административные здания на предстоящих выходных.

"На сегодня ведутся работы по циркуляции тепловых сетей (прогрев труб). Всего в Алматы подключаются к центральному отоплению 214 школ, 190 детских садов, 128 больниц и 8836 многоквартирных жилых домов". Пресс-служба акимата города Алматы

По данным Управления энергетики и водоснабжения, городские сети и системы теплоснабжения готовы на 100%. В межотопительный период этого года в Алматы реконструировано и ремонтируется более 17 км сетей теплоснабжения, 120 км электроснабжения, 43 км водоснабжения, 29 км газоснабжения.

Подключение потребителей к теплоснабжению проходит в следующей очередности:

  • детские, лечебные, школьные учреждения, профессиональные школы, медико-социальные учреждения:
  • жилые здания, общежития, гостиницы;
  • административные здания, учебные заведения, театры и др.

Между тем, согласно прогнозу гидрометеорологической службы, в Алматы ожидается понижение температуры наружного воздуха до +2 в ночное время и выпадение осадков, что приведет к похолоданию внутри жилых помещений.

Ранее сообщалось, что в пресс-службе ТОО "АлТС" объяснили, что социальные объекты подключаются в первую очередь из-за специфики работы этих организаций.

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