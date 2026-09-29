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События

1 октября тепло будет не у всех: аким Караганды объяснил причину

Батареи, отопление, теплоснабжение, тепло, система отопления, отопительная система, отсутствие отопления, холодные батареи, радиатор, радиатор отопления, радиаторы отопления, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2026 13:08 Фото: freepik
Отопительный сезон в Караганде начнется 1 октября 2026 года. Тепло будут подавать поэтапно, поэтому одновременно во всех домах его не будет, сообщает Zakon.kz.

Об этом написал аким Караганды Мейрам Кожухов на своей странице в Instagram.

По его словам, система теплоснабжения города разветвленная, поэтому после запуска ей потребуется время, чтобы заполниться и выйти на необходимый режим.

В первую очередь тепло подадут на объекты социальной сферы – детские сады, школы и больницы. Затем начнут подключать жилые дома.

Первыми тепло получат дома в Майкудуке, Сортировке и Пришахтинске, затем подключение продолжится в районах Юг, Юго-Восток и в центре города. По мере запуска тепловых сетей тепло будет поступать в остальные дома.

Аким отдельно отметил, что если 1 октября в одном доме уже будет тепло, а в соседнем еще нет, это не означает, что о доме забыли. Подключение проходит поэтапно, поскольку важно не только подать теплоноситель, но и правильно запустить и отрегулировать систему.

Отдельно жителей предупредили о начислениях за отопление. Платить с 1 октября автоматически будут не все. Начисления начнутся только с момента фактической подачи тепла в конкретный дом.

Также аким призвал управляющие компании и ответственных за содержание домов проверить готовность внутридомовых систем, чтобы они могли принять теплоноситель после начала подачи.

Сегодня, 29 сентября 2026 года, стало известно, что отопительный сезон уже начат в пяти регионах Казахстана: Павлодарской, Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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