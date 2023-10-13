Мурат Ахметов рассказал о роли прокурора в уголовном процессе

За истекший период 2023 года прокурорами принято участие в судах по свыше 16 тысячам уголовных дел. Об этом рассказал начальник Службы по надзору за законностью приговоров, вступивших в законную силу, и их исполнением Генеральной прокуратуры Республики Казахстан Мурат Ахметов.

По его словам, основная их задача в судебном процессе – это обеспечение законного и справедливого разбирательства по уголовному делу.

"Выступая в суде, прокурор не должен придерживаться обвинительного уклона. Его главная цель – разобраться, виновен подсудимый или нет. Если прокурор видит, что доказательств нет или они добыты с нарушением прав обвиняемого, то в суде заявляется отказ от обвинения. В этом году прокуроры отказались от обвинения в отношении 9 лиц, тем самым защитив их конституционные права". Мурат Ахметов

О возрастающей правозащитной роли прокурора в судебном процессе свидетельствует тот факт, что по протестам надзорного ведомства были оправданы 9 лиц, еще 189 осужденным смягчены излишне суровые наказания.

К примеру, по протесту Генерального прокурора в Верховном суде был оправдан частный предприниматель Исмагулов, ранее осужденный судом по факту пожара в СТО, в результате которого сгорело 8 автомобилей имевшего место в г. Атырау.

"Признавая вину предпринимателя, местный суд посчитал, что он не обеспечил безопасность при сдаче в аренду помещения СТО, в результате которого потерпевшим нанесен ущерб в сумме 23 811 699 тенге.

"Однако при изучении материалов уголовного дела прокуроры высшего надзорного органа установили, что между действиями Исмагулова и наступившими последствиями нет причинно-следственной связи. Пожар возник из-за сварочных работ, проведенных работником арендатора. Иными словами, вины Исмагулова в происшествии нет. Кассационный суд признал за Исмагуловым право на возмещение вреда, причиненного в результате незаконных действий органа проводившего расследование". Мурат Ахметов.

Таким образом, Генеральной прокуратурой защищены права гражданина в уголовном процессе.

Кроме того, Верховный суд по протесту Генерального прокурора пересмотрел уголовное дело в отношении Кароева. Его действия с покушения на кражу с незаконным проникновением в жилое помещение переквалифицированы на менее тяжкое преступление со снижением меры наказания.

"В силу п. 2 нормативного постановления Верховного суда РК от 11.07.2003 года №8 "О судебной практике по делам о хищениях" предметом хищения является конкретное имущество. Данное имущество должно иметь определенную стоимость, от которой зависит квалификация хищения. При квалификации покушения на кражу необходимо учитывать стоимость имущества, при попытке хищения которого лицо было задержано либо его умысел не был доведен до конца. Однако органом уголовного преследования и судом по данному делу не определено конкретное имущество потерпевшей, на которое покушался осужденный". Мурат Ахметов

Таким образом, по делу отсутствовали достаточные объективные доказательства и наличие у осужденного умысла на хищение чужого имущества, и как следствие, в его действиях усматривается только факт незаконного вторжения в жилище против воли проживающего в нем лица.

"Из этого следует, что при покушении на хищение неустановленного имущества, совершенном с незаконным проникновением в жилище, деяния виновных подлежат квалификации по ст. 149 УК. Всего же по ходатайствам и протестам приведены в соответствие с законом приговоры в отношении 736 лиц", – резюмировал Мурат Ахметов.