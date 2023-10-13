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Соцработник из Соколовки шесть лет заботится о пенсионерах в СКО

Соцработник из Соколовки шесть лет заботится о пенсионерах в СКО Фото: пресс-служба акимата СКО
Социальный работник Тимур Бугубаев 6 лет заботится о пожилых людях. Мужчина трудится в селе Соколовке в Кызылжарском районе. Тимур Аканович много лет проработал воспитателем в детском доме.

В 2017 году 47-летний сельчанин решил стать социальным работником.

"В основном помогаю по хозяйству. Кто-то просит принести воды, наколоть дрова, поправить забор, который покосился, привести в порядок фасад дома, починить электричество, передвинуть, а иногда выбросить мебель. Кроме того, я помогаю пожилым людям оплачивать коммунальные услуги, покупаю им медикаменты".Тимур Бугубаев
Соцработник из Соколовки шесть лет заботится о пенсионерах в СКО

Фото: пресс-служба акимата СКО

Социальный работник из Соколовки заботится о 5 пенсионерах. Он навещает их два раза в неделю. Во время визита уделяет каждому два часа времени. При необходимости может задержаться чуть дольше, чтобы оказать необходимую помощь.

"Я думаю, что социальный работник – это помощник, иногда друг, а временами даже психолог. Ищу подход к каждому подопечному, чтобы человеку было максимально комфортно. Люди пожилые иногда просто хотят поговорить, поделиться своими мыслями", – поделился своим мнением социальный работник.
Соцработник из Соколовки шесть лет заботится о пенсионерах в СКО

Фото: пресс-служба акимата СКО

Тимур Бугубаев вместе с супругой воспитывает двоих дочерей. Они с детства прививали им уважение к старшим. Тимур Аканович очень любит свою работу. Североказахстанец с вниманием и заботой относится к каждому своему подопечному.

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