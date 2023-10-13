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Свежую разметку на груде разбитого асфальта прокомментировали в акимате Алматы

Свежую разметку на груде разбитого асфальта прокомментировали в акимате Алматы Фото: pixabay
Алматинцев возмутила дорожная разметка, которую нанесли на груду разбитого асфальта. В акимате города корреспонденту Zakon.kz прояснили ситуацию.

Видео с "творчеством" дорожных рабочих опубликовано в социальных сетях.

"Посмотрите сами. У меня слов нет. Видно, что краска свежая и нанесена поверх", – отмечает автор видео.

  • У нас тоже слов нет!
  • В Семске так же делают.
  • Вы ничего не понимаете, это арт-дизайн.
  • Оригинальное решение.
  • И что вам не нравится. Асфальт есть? Есть. Полоса есть? Есть, – шутят пользователи под видео.

В акимате города рассмотрели видео и отметили, что около школы-гимназии №153 дорожно-ремонтные работы Управление городской мобильности не проводило.

"По данному адресу акиматом Наурызбайского района был проведен ямочный ремонт, который не был до конца завершен. Не были убраны остатки строительных материалов, однако дорожно-разметочная машина нанесла линии дорожной разметки".

Также сказано, что работы были исправлены утром 7 октября 2023 года.

В сентябре 2023 года казахстанцев рассмешил билборд, перекрывший тротуар.

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Анастасия Московчук
Алматы
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