Новая разметка появилась в Алматы

По ул. Тлендиева от пр. Абая до ул. Толе би в Алматы в тестовом режиме нанесли новый вид разметки. В акимате города пояснили Zakon.kz, что зигзагообразная разметка предназначена для исключения аварийных ситуации перед наземными нерегулируемыми пешеходными переходами.

Также в сообщении за 16 октября 2023 года отмечено, что указанная дорожная разметка правилами дорожного движения Казахстана не предусмотрена.

"Она применяется для того, чтобы намеренно акцентировать внимание водителей на том, что они приближаются к пешеходному переходу. Кроме этого, такая разметка желтого цвета служит дополнительным сигналом водителям о том, что на этом участке нельзя совершать обгон, давать задний ход, перестраиваться в этой зоне, так как она должна быть безопасной, с возможностью хорошего обзора для всех участников дорожного движения". Пресс-служба акимата Алматы

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В ведомстве уточнили, в случае положительного результата указанного эксперимента работы по нанесению зигзагообразной разметки в районе нерегулируемых пешеходных переходов будут продолжены.

"К сожалению, не все водители обращают внимание на дорожные знаки, и это часто становится причиной аварий. Однако разметку на дороге автовладельцы замечают чаще". Пресс-служба акимата Алматы

В заключении сказано, что наибольшей популярностью зигзагообразная разметка начала пользоваться с 1970 годов в Великобритании, а потом в других странах.

12 октября 2023 года сообщалось, что в Медеуском районе Алматы построили мост протяженностью 21 м. Он возведен на месте старой деревянной конструкции, которую в 90-х годах построили сами жители