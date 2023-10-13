В Уральске обсудили противодействие финансированию терроризма

Общественный фонд "Институт национальных и международных инициатив развития" в рамках государственного социального заказа Министерства культуры и информации Республики Казахстан провел региональный семинар на тему "Разъяснение применения рекомендации 8 ФАТФ в отношении НКО".

Семинар был проведен для руководителей и представителей некоммерческих организаций и государственных органов, чья деятельность связана с взаимодействием и развитием гражданского общества.

Семинар собрал более 70 участников из Мангистауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской и Атырауской областей и стал стартовым в серии аналогичных обучающих мероприятий, которые пройдут также в городах Астане и Алматы.

Как известно, Казахстан является участником Евразийской группы FATF и взял на себя ряд обязательств по выполнению ее рекомендаций. Начнем с того, что FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering) – это межправительственная организация, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. FATF призывает все страны признать указанные стандарты и эффективно внедрять их в свои национальные системы по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма.

"Некоммерческие организации – это сектор экономики, являющийся, по мнению FATF, наиболее уязвимым для использования в целях финансирования терроризма. Они должны знать и опираться в своей деятельности на мировые стандарты. Наша основная цель – профилактика возможных ошибок для НКО в этом плане. Бывают случаи, когда некоммерческие организации используются для прикрытия деятельности террористических организаций, могут даже об этом сами и не знать, не догадываться, они используются как средство финансирования террористов. На сегодняшний день в Казахстане не выявлено таких фактов вовлечения некоммерческих структур, поэтому необходимо действовать по принципу "предупрежден – значит, вооружен". Финансирование НКО должно быть прозрачным, учетным, чтобы было видно: от кого пришли деньги и куда направлены, на какие благие дела", – отметила руководитель общественного фонда "Институт национальных и международных инициатив развития" Светлана Ушакова.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

FATF была создана в 1989 году по решению стран "Большой семерки". В настоящее время в ее состав входят 34 страны и две региональные организации: Европейская комиссия и Совет сотрудничества стран Персидского залива. В числе наблюдателей FATF – Всемирный банк, Международный валютный фонд, Управление ООН по наркотикам и преступности, Интерпол, Оффшорная группа банковского надзора и др. Действует восемь региональных групп, одна из них Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, членом которой является Республика Казахстан. Основным документом FATF являются 40 рекомендаций, представляющих собой всеобъемлющий свод организационно-правовых мер по созданию в каждой стране эффективной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, который регламентирует деятельность финансового и банковского секторов, бизнеса, правоохранительных органов, и перечень мер по противодействию криминалу и финансированию терроризма.

Как работать институтам гражданского общества в Казахстане в условиях международных обязательств по выполнению рекомендаций FATF, где один стандарт – рекомендация 8, полностью посвящен НКО? Что такое FATF и почему это важный орган? В чем суть 8 рекомендации FATF и какие риски существуют для некоммерческих организаций в Казахстане? Какие в связи с этим обязательства возникают у НКО? На эти и другие вопросы подробно ответила на семинаре международный эксперт в сфере гражданского общества Айгуль Каптаева.

В рамках вводной презентации она ознакомила участников с историей создания и миссией FATF, которая устанавливает глобальные стандарты по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Участники семинара ознакомились с целью и контекстом рекомендации 8, которая относится к некоммерческим организациям, а также опытом Казахстана по ее имплементации. Тренер заострила внимание участников на необходимости взаимодействия с правительством для эффективной оценки рисков вовлечения НКО в финансирование терроризма.

"Мы рекомендуем НКО разработать политику управления рисками и создать процедуры внутреннего контроля и мониторинга финансовых операций, с тем чтобы они могли эффективно противодействовать их использованию для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Политика и процедуры должны быть адаптированы к конкретной ситуации и специфике НКО. Важно также регулярно консультироваться с юридическими и финансовыми консультантами для обеспечения соответствия всем требованиям законодательства в этой сфере", – подчеркнула эксперт.