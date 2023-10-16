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Женщину выгнали из мечети в Туркестанской области

Женщину выгнали из мечети в Туркестанской области Фото: скриншот с видео
Служитель мечети в Туркестанской области не пустил на порог и устроил выговор женщине из-за того, что она была в форме уборщицы, сообщает Zakon.kz.

Кадры видео, как служащий мечети агрессивно кричит на женщину в форме уборщицы, а затем не пускает ее в здание и говорит уйти, разлетелось по социальным сетям, передает Otyrar.

Как стало известно, мужчина не является имамом, а лишь работает в мечети и следит там за чистотой. Как объяснил он сам, причиной такого поведения стало то, что накануне "рабочие постоянно заходили в туалет" и оставляли за собой грязь, не убирали. "Поэтому он не выдержал", – цитирует издание слова мужчины.

Двумя неделями ранее стало известно, что имама, который ударил ребенка во время молитвы уволили после разбирательств. В ДУМК действия священнослужителя назвали грубым нарушением.

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