Имама, ударившего ребенка во время молитвы, уволили

Имама мечети "Хидаят" в селе Шелек Алматинской области уволили после инцидента с ребенком, сообщает Zakon.kz.

Состоялась специальная встреча с участием сотрудников администрации Енбекшиказахского района, жителей села Шелек, духовенства, жамагата мечети и родителей ребенка.



На совещании имам мечети "Хидаят " признал свою ошибку и принес извинения родителям ребенка, а также общественности. Законные представители ребенка приняли помилование имама, и обе стороны заключили между собой перемирие.

"Духовное управление мусульман Казахстана вынесло соответствующее заключение и приняло меры к священнику, допустившему грубые действия. По приказу верховного муфтия имам мечети" Хидаят " был уволен", – сообщили в представительстве ДУМК по Алматинской области.

ДУМК проводит разъяснительную работу с другими имамами, чтобы в дальнейшем не происходило подобных инцидентов.

Ранее в Сети появилось видео, на котором местный имам во время молитвы ударил маленького ребенка. На кадрах видно, как десятки мужчин совершают намаз в мечети села Шелек. В один момент один из детей, стоявших вместе со взрослыми, пробегает перед имамом и тот бьет его так, что ребенок падает.

