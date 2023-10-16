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На 51 тенге выросла пенсия в Казахстане в октябре

Назван средний размер пенсии в Казахстане Фото: Zakon.kz
Средний размер совокупной пенсии на 1 октября 2023 года в Казахстане составил 120 988 тенге, сообщает Zakon.kz.

В стране средний размер пенсии вырос на 51 тенге. Месяц ранее, средний размер совокупной пенсии составил 120 937 тенге. 

"Средний размер совокупной пенсии на 1 октября 2023 года составил 120 988 тенге, в том числе размер солидарной пенсии – 83 086 тенге, базовой пенсии – 37 902 тенге". Министерства труда и социальной защиты населения

По состоянию на 1 октября в стране проживает 2 млн 312 тысяч пенсионеров.

С начала года казахстанцам выплачено пенсий на сумму более 2,4 трлн тенге

"С начала года из республиканского бюджета выплачено пенсий на сумму 2 трлн 477,6 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии направлено – 760,1 млрд тенге, солидарной пенсии – 1 трлн 717,5 млрд тенге", – рассказали в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения.

Ранее стало известно, как забрать все свои пенсионные накопления сразу. 

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