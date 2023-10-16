Холодные ночи в Казахстане прогнозируют синоптики в ближайшие три дня

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 17-19 октября 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", в ближайшие дни неустойчивый характер погоды сохранится лишь на западе и северо-западе страны. По прогнозу синоптиков, пройдут дожди, ночью на северо-западе республики осадки в виде дождя и мокрого снега, а также усиление ветра.

"На остальной же части Казахстана ожидается ясная погода, лишь 18-19 октября на севере страны возможны небольшие осадки (преимущественно дождь)", – рассказали синоптики.

По республике в ночные и утренние часы – туманы.

Температура воздуха ночью на большей части Казахстана составит 0+10° тепла, в северной половине, а также в горных районах юго-востока республики 3° мороза.

В дневное время температура воздуха будет постепенно понижаться от +10+18° до +5+15°.

По прогнозу синоптиков, лишь на востоке, юге, юго-востоке страны столбики термометров будут постепенно повышаться: