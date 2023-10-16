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Токаев выразил соболезнования в связи со смертью поэта Несипбека Айтулы

Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной поэта Несипбека Айтулы Фото: скриншот видео
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму с соболезнованиями родным поэта Несипбека Айтулы в связи с его уходом из жизни, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Акорды 16 октября, глава государства обратился к родным выдающегося поэта, лауреата Государственной премии, заслуженного деятеля Казахстана Несипбека Айтулы со словами поддержки.

"Несипбек Айтулы внес значительный вклад в развитие национального искусства и культуры, возрождение духовной сферы. Известные произведения поэта, ставшего вестником независимости Казахстана, получили заслуженное признание среди широкой читательской аудитории. Светлый образ Несипбека Айтулы, прожившего яркую жизнь и оставившего после себя богатое литературное и культурное наследие, навсегда останется в нашей памяти", – сказано в телеграмме президента.

Несипбек Айтулы родился в 1950 году. Окончил Казахский государственный университет им. Кирова, работал литературным сотрудником в газете "Жаңа өмір", заведовал отделом поэзии в журналах "Балдырған" и "Жұлдыз", позже стал редактором издательства "Жалын". Был литературным консультантом Союза писателей Казахстана, директором ассоциации "Акын", работал в Евразийском национальном университете им. Гумилева. Автор ряда поэтических сборников, многочисленных стихов для детей и взрослых. Писал на казахском и русском языках, также занимался переводами. Лауреат премии Союза писателей Казахстана им. Макатаева, премии им. Жабаева, международной премии "Алаш", Государственной премии Республики Казахстан. Был награжден орденом "Парасат".

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