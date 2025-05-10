Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким поэта Темирхана Медетбека

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким поэта и народного писателя Темирхана Медетбека, сообщает Zakon.kz.

Глава государства выразил соболезнования в связи с кончиной лауреата Государственной премии, кавалера орденов "Құрмет" и "Парасат", общественного деятеля Темирхана Медетбека.

"Темирхан Медетбек, будучи ярким поэтом, подвижником самобытной казахской литературы и искусства, посвятил свою жизнь национальной духовности. Высокую оценку читателей получили его произведения, возвращающие нас к древним тюркским истокам. Будучи поистине творческой личностью, он внес значительный вклад и в развитие отечественной прессы", – говорится в телеграмме.

Президент подчеркнул, что светлый образ Темирхана Медетбека, оставившего после себя богатое литературное наследие, навсегда останется в сердцах соотечественников.

Темирхан Медетбек скончался на 81-м году жизни. Об этом стало известно сегодня, 10 мая 2025 года.