Жителей Шымкента собрались переселить в более благополучные районы

Премьер-министр РК Алихан Смаилов утвердил новый Генеральный план развития Шымкента до 2035 года. Генплан предусматривает строительство нового вокзала, модернизацию телекоммуникационных сетей и частичное переселение жителей, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе правительства РК 16 октября, в рамках развития Шымкента до 2035 года власти планируют увеличить объемы жилищного строительства, создать новые производственные зоны, проложить объездную железнодорожную ветку и построить новый вокзал с суточной пропускной способностью в 20 тысяч пассажиров.

В Шымкенте также намерены модернизировать промышленные территории, расширив их площадь на 5 тысяч гектаров и создав 14 перспективных промышленных кластеров. За счет этого к 2035 году в городе планируют обеспечить более 1 млн рабочих мест.





"Границы города останутся в существующих пределах, но с передислокацией жителей из менее благополучных в более экологически устойчивые и благоустроенные районы города. Больше трети территории будут заполнены жилой и общественной застройкой. Также будут ликвидированы зоны экологического риска, разработаны проекты водоохранных полос и зон рек Бaдaм, Кошкaрaтa, Кaрaсу и Сайрамсу", – сообщили в пресс-службе правительства.

Помимо этого, в мегаполисе собираются расширить и модернизировать телекоммуникационные сети с применением технологии Next Generation Network, нарастить производительность зональной системы водопровода и повысить комфортность городской среды.

Подробнее о том, что прописано в генплане Шымкента, читайте здесь.