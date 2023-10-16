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Какую погоду принесет антициклон в Казахстан 17 октября

Какую погоду принесет антициклон в Казахстан 17 октября Фото: Zakon.kz
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 17 октября 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Обширный антициклон будет определять погоду на большей части страны, с чем ожидается ясная, преимущественно без осадков погода.

По прогнозу синоптиков, лишь в западных регионах Казахстан с прохождением фронтальных разделов пройдут дожди. На западе, юге, юго-востоке страны – усилится ветер.

По республике в ночные и утренние часы – туманы.

В центре, в горных районах Жетысуской области ожидаются заморозки 1-3 градусов.

В Астане – переменная облачность, без осадков. Ночью и утром слабый туман. Ветер юго-западный, южный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +15+17°С.

В Алматы – малооблачно. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°С, днем +15+17°С. 

В Шымкенте – переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +19+21°С.

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