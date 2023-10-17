Каких специалистов не хватает на рынке труда Казахстана

Премьер-министр Алихан Смаилов на заседании правительства РК 17 октября рассказал, какие специалисты сегодня наиболее востребованы в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Премьер-министр Казахстана отметил, что перед правительством стоит серьезная задача по трудоустройству порядка 1 млн человек в текущем году. Уже обеспечили работой 715 тысяч нуждавшихся в трудоустройстве казахстанцев. Из них половина – молодежь.

"В каждом регионе реализуют свои планы трудоустройства. В них учтена своя специфика рынка труда и, соответственно, дифференцированы меры господдержки. Акиматам следует активнее вовлекать молодежь в трудовую деятельность. Например, сегодня нужны специалисты в сфере энергетики, нефтегазовой индустрии, в сельском хозяйстве, пищевой промышленности, транспорте и логистике, IT-сфере. Министерствам науки и просвещения надо предусмотреть это при формировании перечня государственных образовательных грантов". Алихан Смаилов

Глава правительства добавил, что сегодня центры занятости переформатировали в областные центры трудовой мобильности с районными карьерными центрами и существенно реорганизовали их работу. Премьер-министр поручил Министерству труда совместно с акиматами усовершенствовать механизм мониторинга трудоустройства через эти центры. Особое внимание, по его словам, нужно обращать на заключение электронных трудовых договоров с обязательными пенсионными отчислениями.

"Акиматам необходимо в рамках разработанного проекта Комплексного плана рынка труда уделить особое внимание качеству создаваемых рабочих мест. Надо обеспечивать трудоустройство не только в рамках господдержки, но и через проекты ГЧП и частных инвесторов. Акиматам регионов необходимо проводить на системной основе ярмарки вакансий и использовать пример Астаны, где реализуют пилотный проект "Жолтап". Алихан Смаилов

Минтруда совместно с Минкультуры Смаилов также поручил активнее информировать население о новых возможностях трудоустройства.

По данным Бюро национальной статистики, уровень безработицы в Казахстане составил 4,9%. Расчеты вели по методологии Международной организации труда. Численность безработных – 458,3 тыс. человек. Доля молодежи среди них – 6,5%.