Стало известно, каких специалистов сегодня не хватает в Алматы

Руководитель Управления занятости и социальных программ акимата Алматы Бауыржан Жаубасов рассказал, какие профессии сегодня востребованы в Алматы, сообщает Zakon.kz.

По его данным, более 22 тыс. жителей Алматы обратились в Центр трудовой мобильности с начала 2026 года. Из них официальный статус безработного получили 18,7 тыс. человек, а свыше 7,8 тыс. алматинцев уже смогли найти постоянную работу.

Работа по трудоустройству горожан, как отметил спикер, ведется сразу по нескольким направлениям – от профессионального обучения до поддержки молодых специалистов и начинающих предпринимателей.

"С начала года в городе создано 2820 рабочих мест, из которых 99,2% – постоянные. В целом в 2026 году планируется создать не менее 51 тыс. рабочих мест, из них более 45 тыс. – постоянные. Это позволит улучшить структуру занятости и повысить устойчивость рынка труда. Мы видим положительную динамику практически по всем направлениям", – сообщил Бауыржан Жаубасов на пресс-конференции Региональной службы коммуникаций 13 мая.

Одним из востребованных направлений остается профессиональное обучение. В первом квартале на курсы направили 104 человека, при этом свободными остаются еще 282 места по 40 специальностям, среди которых:

швея,

визажист,

парикмахер,

повар,

кондитер,

пекарь,

штукатур,

флорист,

web-разработчик и другие.

"Краткосрочное обучение помогает людям быстро получить новую профессию и адаптироваться к требованиям рынка труда. Обучение проводится как в образовательных организациях, так и непосредственно на рабочих местах у работодателей. Участники получают стипендию или заработную плату на период обучения. Мы также активно развиваем дистанционный формат через платформу skills.enbek", – рассказал Бауыржан Жаубасов.

По данным управления, повышение квалификации с начала года прошли 888 человек. Из них 784 обучались онлайн, еще 104 – в офлайн-формате. Кроме того, поддержку по проекту "Бастау Бизнес" получили 406 начинающих предпринимателей.

Материал по теме Алматинцы могут получить 1,7 млн тенге без возврата – условия

Отдельное внимание, по словам спикера, уделяется молодежи. Профориентационными мероприятиями охвачено более 3,6 тыс. школьников и студентов. Продолжается и реализация программы "Молодежная практика" для выпускников без опыта работы.

"Молодежная практика дает возможность выпускникам получить первый профессиональный опыт по специальности. Сегодня на электронной бирже труда размещено 449 объявлений на 572 вакансии. Наиболее востребованы специалисты в сфере образования, финансов, IT, юриспруденции и медицины. Молодые люди могут получить направление на практику сроком до 12 месяцев с заработной платой 129 750 тенге", – отметил Бауыржан Жаубасов.

Сейчас среди самых востребованных вакансий по молодежной практике:

учителя,

логопеды,

бухгалтеры,

программисты,

юристы,

стоматологи,

медицинские работники.

Материал по теме Более 460 тысяч тенге? Названа средняя зарплата в Казахстане

12 мая 2026 года в Минтруда рассказали, кому в Казахстане проще всего найти работу, и перечислили топ дефицитных профессий.