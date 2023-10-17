Консультировать людей перед свадьбой будут в Астане и Шымкенте

Министерство культуры и информации совместно с Фондом народонаселения ООН (ЮНФПА) запустило пилотный проект в Астане и Шымкенте по добрачному безвозмездному консультированию и обучению граждан, подающих заявление на регистрацию брака, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщила министр культуры и информации Аида Балаева на заседании правительства РК во время обсуждения вопроса борьбы с бытовым насилием. Статистика в этой части, по ее словам, неутешительна. За последние четыре с половиной года от домашнего насилия умерло 869 человек. Зарегистрировано 2086 случаев тяжкого вреда здоровью.

"Базовым уровнем профилактики является осознанное создание семьи. Совместно с Фондом народонаселения ООН (ЮНФПА) запущен пилотный проект в Астане и Шымкенте по добрачному безвозмездному консультированию и обучению граждан, подающих заявление на регистрацию брака, по вопросам планирования семьи и семейной психологии, репродуктивного здоровья, планирования семейного бюджета и другим важным вопросам. В случае успешного результата, мы будем рассматривать вопрос о введение такой опции во всех регионах". Аида Балаева

Она добавила, что сейчас в стране реализуется 156 социальных проектов в рамках семейной политики на сумму четыреста шестьдесят девять миллионов триста тысяч тенге (469,3 миллиона). 40% выделяемых средств направляется на профилактику домашнего насилия (финансирование деятельности кризисных центров неправительственных организаций), 25% – на пропаганду семейных ценностей среди молодежи, 10% – на поддержание репродуктивного здоровья. здоровье среди населения, 15% на профилактическую работу с малоимущими семьями, 10% используется для других целей.

"Министерством культуры и информации в рамках грантового финансирование реализуется пилотный проект по проведению психологической работы с агрессорами. Его задача – сохранение семей, снижение уровня преступлений в семейно-бытовой сфере, улучшения морально-психологического климата в семьях с привлечением экспертов кризисных центров. В первую очередь, мы ставили задачу по повышению квалификации специалистов. На сегодняшний день обучающие тренинги по работе с агрессорами прошли 70 сотрудников кризисных центров, 280 инспекторов группы по защите женщин от насилия, а также участковые инспектора пяти регионов. Вторым этапом организованы психологические и юридические консультаций для агрессоров". Аида Балаева

Как сообщил на брифинге 16 октября начальник управления Комитета административной полиции МВД Руслан Каржаспеков, в рамках перехода на сервисную модель работы полиции проводится работа по выявлению и ресоциализации "злостных агрессоров". При этом по данным МВД в семьях, где агрессор прошел психологический курс, повторно бытовых скандалов не отмечалось.