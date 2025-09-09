Техсредства реабилитации после использования можно будет вернуть: пилотный проект

Минтруда совместно с МЦРИАП планируют запустить пилотный проект по обеспечению граждан отдельными техническими средствами реабилитации (ТСР) на условиях безвозмездного пользования с последующим возвратом, сообщает Zakon.kz.

Пилот будет реализовываться в области Абай, Павлодарской области и городе Шымкенте.

На условиях безвозмездного пользования лицам с инвалидностью будут предоставляться отдельные виды ТСР: протезно-ортопедические (ходунки, захваты и т.д.), сурдотехнические, тифлотехнические, гигиенические, а также специальные средства передвижения.

В Минтруда отметили, что важным аспектом нового механизма обеспечения ТСР станет создание службы социально-технической экспертизы, которая будет отвечать за определение степени износа средств реабилитации, приведение их в надлежащее техническое состояние – своевременный ремонт или замену.

Пилотный проект разработан в рамках реализации Концепции инклюзивной политики в РК на 2025-2030 годы. Он позволит внедрить механизм рационального использования ТСР, с последующим улучшением качества и повышением доступности к более современным моделям, что положительно скажется на реабилитации лиц с инвалидностью и их интеграции в общество.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА".