Нападение на детей в Астане прокомментировали в МВД

Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха в кулуарах 5 февраля прокомментировал случай нападения на детей в Астане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Казахстанцев возмутил факт нападения мужчины на троих детей в одном из жилых комплексов Астаны. Журналисты поинтересовались у заместителя министра внутренних дел, какова ситуация на сегодня.

"Возбудили дело, он будет привлечен к ответственности. В рамках уголовного дела будет установлено (как он себя чувствовал в этот момент – ред.)", – заявил в ответ Игорь Лепеха.

По его словам, факты нападения на водителя скорой в Караганде, и случай нападения в Астане не говорит о том, что в Казахстане растет уровень таких преступлений.



4 февраля в Сеть попало видео. На кадрах видно, как мужчина напал на троих детей в одном из жилых комплексов Астаны.