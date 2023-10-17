По святым местам: накануне Дня духовного согласия журналистам области Абай показали мечети и храмы

Великолепные мечети, старинные православные храмы и часовни, величественная католическая церковь – вот маршрут, который проложили для журналистов области Абай накануне Дня духовного согласия в Казахстане. Свое паломничество по святым местам совершил и корреспондент Zakon.kz.

Начиная с 18 октября 1992 года, в Казахстане ежегодно отмечается День духовного согласия. Именно в этот день 31 год назад проходила первая сессия Всемирного конгресса духовного согласия.

Впервые за десятки лет представители самых различных религиозных конфессий и объединений, ученые и общественные деятели сели за стол переговоров. Результатом их совместной деятельности стала разработка и принятие манифеста о моратории на конфликты и столкновения, поиске примирения и помощи ближнему.

Прошло 30 лет, а в Казахстане продолжают соблюдать традиции толерантности, веротерпимости, дружбы народов. Более того, за эти годы именно в нашей республике состоялось уже семь Съездов мировых и традиционных религий, в работе которых принимали участие лидеры мировых религий. Так, например, в сентябре прошлого года в работе VII Съезда мировых и традиционных религий принял участие Папа Римский Франциск.

Сегодня в Казахстане мирно проживают представители более 100 этносов и 18 конфессий. В области Абай насчитывается свыше 80 этносов, представители которых исповедуют самые разные религиозные взгляды. Большинство из них – мусульмане. Но также есть православные христиане, католики, протестанты и представители других, менее традиционных религий. Все они в мире живут друг с другом, проповедуя добро, любовь и милосердие.

Мечети и храмы традиционно являются теми очагами духовности, где верующие могут напрямую обратиться к Всевышнему за помощью и советом, где делятся горем и радостью. И первым храмом, который посетили во время пресс-тура представители региональных и республиканских СМИ, стал православный Воскресенский собор и часовня Николая Чудотворца – памятники истории и архитектуры области Абай.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Гуляева

Благочинный Семипалатинского церковного округа, протоиерей Евгений Яганов провел небольшую экскурсию по православным храмам, рассказал об их святынях и легендах, связанным с православием в Прииртышье.

Воскресенский собор – один из старейших православных храмов в Казахстане и единственный, оставшийся в Семее в целости и сохранности во времена Советского Союза. Также чудом сохранились женский монастырь и часовня Николая Чудотворца. До революции 1917 года в городе действовали пять православных храмов и четыре домовых церкви.

Кафедральный собор в 2025 году отметит свое 165-летие. Он был построен в 1857-1860 годы на средства отставного урядника Митрофана Казакова.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Гуляева

И тогда Воскресенская церковь была одним из самых небольших храмов старинного Семипалатинска и располагалась на окраине города, в Казачьей слободе. Еще этот район в старину назывался Казачьим форштадтом.

В 1940 году было принято решение разрушить последний храм в городе, но пока оформлялись документы, началась Великая Отечественная война, и храм просто закрыли. Лишь в 1943 году Воскресенский собор заново распахнул свои двери для верующих, которые собирали иконы и церковную утварь буквально по всем дворам. Все эти годы гонений люди сумели сохранить свои святыни. В том числе и икону Абалацкой Божьей Матери, которую нашел в лесу заблудившийся татарин.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Гуляева

Сегодня кафедральный собор – главный храм православия в Семейском Прииртышье. Здесь проходят службы и торжественные молебны, литургии, крестные ходы, как в обычные дни, так и в праздничные. Кроме того, при храме работает воскресная школа для детей прихожан и молодежный клуб.

Также чудом сохранилась в левобережной части часовня Николая Чудотворца. Ее тоже хотели разрушить, но так как она находилась в нескольких десятках метров от железной дороги, часовню взрывать категорически запретили. Ее вернули верующим только в 1995 году. И с тех пор этот памятник истории и архитектуры 1902 года постройки – одно из украшений города и место молений для прихожан.

"В канун празднования Дня духовного согласия отмечу, что этот праздник объединяет нас уже в течение нескольких десятков лет. Мы должны искать пути дружбы, единомыслия, любви. Каждый из нас призывает к добру, милосердию и взаимопониманию. Живите в мире и любви", – поздравил казахстанцев отец Евгений.

Настоящей жемчужиной Семея в последние несколько лет стала самая крупная мечеть города, названная в честь Абая Кунанбаева. Сегодня этот мусульманский храм – центральная мечеть области.

Главный имам области Абай Аскар Муканов рассказал о том, как строилась главная мечеть целого края. Почти десять лет понадобилось для того, чтобы мечеть имени Абая Кунанбаева распахнула свои двери для правоверных мусульман. В процессе строительства из-за недостаточности средств приходилось несколько раз менять проект, искать спонсоров и строителей, которые бы закончили главную мечеть города.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Гуляева

Сегодня центральная мечеть Абайской области может вместить одновременно 2500 молящихся, есть парковка на 750 автомобилей, библиотека духовной литературы, а также специальные помещения, где совершается таинство освещения брака. На территории мечети строится областное медресе.

Главный имам мечети имени Абая Аскар Муканов отметил, что главное для всех казахстанцев – единение и согласие.

"День духовного согласия – очень важный для нашего государства праздник. В нашей стране мирно сосуществуют представители многих религий, живут в мире и согласии. Главное здесь – взаимоуважение и толерантность. Это очень важно для всех нас. Представители разных религиозных конфессий всегда вместе, и я от всей души поздравляю наших граждан с этим замечательным праздником". Аскар Муканов

Фото: Zakon.kz/Екатерина Гуляева

Неподалеку от главной мечети области расположилась еще одна мечеть – памятник истории и архитектуры области. Деревянная одноминаретная мечеть была построена в Жана Семее (левобережная часть города) в 1834 году казахский старшиной Тыныбаем Каукеновым. Почти 200 лет сюда приходят молящиеся. Среди которых были Абай Кунанбаев и его ученики, деятели "Алаша", Шакарим Кудайбердиев, Мухтар Ауэзов, Каюм Мухамедханов и многие другие видные деятели культуры, литературы, политические деятели и даже знаменитые спортсмены.

Возле забора мечети Тыныбая до сих пор лежит огромная гранитная глыба, которую, по легенде, к храму принес на своих плечах знаменитый борец Кажы Мукан. С тех пор тысячи мужчин и юношей пытались хотя бы сдвинуть глыбу с места, но еще никому из них не удалось повторить подвиг известного борца.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Гуляева

Интересно, что главная католическая церковь в Абайской области находится не в Семее, в небольшом городке Шар (ранее – Чарск). По словам настоятеля Чарского прихода католической церкви Святого Архангела Михаила отца Антона, ее строили в течение 10 лет – с 1993 по 2003 годы. Причем строил практически своими руками первый настоятель церкви отец Николай.

Он отметил, что католическая церковь появилась в Казахстане в непростое время конца 1930-х годов, когда на территорию республики стали высылать депортированные народы поляков и немцев.

"Многие из депортированных выжили только благодаря доброте казахского народа. Люди, сами жившие в тесноте, делились кровом и последним куском хлеба. Несмотря на гонения и трудности, многие сохранили веру, хоть это было и непросто. И пронесли ее свет до того момента, когда Казахстан стал свободным и открытым для любой веры", – отметил отец Антон.

В канун Дня духовного согласия настоятель католического прихода вспомнил притчу о том, как молодой ученик однажды перестал посещать церковь. Его учитель пришел к нему домой, увидел, что юноша любуется огнем в камине, нагнулся, вынул из огня одно полено. И полено постепенно превратилось в черную головешку. Тогда учитель снова закинул ее в камин, и полено заново загорелось. Уже на следующий день юноша вернулся в церковь, без слов поняв глубокий смысл урока, который преподал ему учитель.

"Вот и у нас в Казахстане День духовного согласия – это повод вновь собраться всем вместе. Ведь огонь веры горит у всех нас. И когда мы вместе, мы можем по-настоящему жить светом и огнем правды", – считает отец Антон.

Кстати, в прошлом году он стал одним из участников VII Съезда мировых и традиционных религий в Астане, где решались вопросы миссионерской деятельности не только среди католиков, но и других конфессий.

"Казахстан – именно та площадка, где люди могут открыто и честно говорить о своей вере. Люди видят, что можно разговаривать друг с другом, видят, как много точек соприкосновения у разных религий", – отметил представитель римско-католической церкви в области Абай.

Отметим, что накануне Дня духовного согласия в Семее состоялся форум представителей религиозных конфессий региона.