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Происшествия

Лесной пожар в области Абай: МЧС показало масштабы

Лесной пожар в области Абай: МЧС показало масштабы, фото - Новости Zakon.kz от 05.04.2025 09:25 Фото: Telegram/qr_tjm
Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана опубликовало видео последствий лесного пожара, вспыхнувшего накануне в области Абай, сообщает Zakon.kz.

4 апреля 2025 года поступило сообщение о возгорании сухой травы вблизи села Коянбай Бескарагайского района. Ночью пожар в сосновом бору был локализован, но под воздействием сильного ветра огонь быстро распространился на территорию Морозовского филиала природного резервата "Семей орманы".

Сегодня, 5 апреля, в МЧС сообщили, что совершен аэровизуальный облет для обследования места пожара в области Абай.

"Обстановка находится под постоянным контролем", – заверили в ведомстве в субботу.

А в Комитете лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов РК проинформировали, что по состоянию на 08:00 пожар на территории ГЛПР "Семей орманы" локализован.

Для ликвидации возгорания привлечены:

  • МЭПР (лесная охрана) – 143 человека, 65 единиц техники;
  • МИО – 30 человек, 11 единиц техники;
  • МЧС – 60 человек, 20 единиц техники;
  • МВД – 10 человек, 3 единицы техники.
"Руководитель тушения пожара: генеральный директор РГУ "ГЛПР "Семей орманы" Байбулатов Даулет Какенулы. Работы по тушению продолжаются. Принимаются все необходимые меры для полной ликвидации пожара", – отметили в комитете.

Дополнительная информация, как пояснили в ведомстве, будет предоставляться по мере поступления.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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