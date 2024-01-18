Как лучше подготовиться к ЕНТ, рассказали в Минобразования

Что делают для улучшения подготовки к Единому национальному тестированию, рассказали в министерстве науки и высшего образования Казахстана, сообщает Zakon.kz.

По информации Минобразования для улучшения условий, в начале учебного года на сайте НЦТ были опубликованы перечень рекомендуемых учебников, по которым разрабатывались вопросы тестирования, образцы тестовых заданий, спецификации и план теста.

"Несколько лет подряд совместно с Институтом истории утверждается 100 дат по предметам История Казахстана и Всемирная история, они также опубликованы на сайте. Все вопросы, касающиеся дат по истории, будут встречаться только по этому списку", – говорится в сообщении.

Кроме того, на сайте НЦТ размещен список произведений по предметам "Казахская литература" и "Русская литература" (из школьной программы), а также список терминов по "Информатике", которые будут встречаться в вопросах или необходимы для понимания сути вопроса.

Ранее сообщалось, что министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек 18 января 2024 года, обратился к выпускникам школ и их родителям. Он рассказал им о востребованной профессии.