Преступления на почве ненависти: эти вопросы будут актуальны для международного сообщества и в 2024 году

Со 2 по 13 октября 2023 года в Польше прошла Варшавская конференция по человеческому измерению. Это крупнейший в Европе международный форум по правам человека. Zakon.kz побеседовал с участником мероприятия о ключевых темах нынешней встречи и казахстанской повестке на конференции.

В Варшаве ежегодно, начиная с 1993 года, на Совещании по рассмотрению выполнения обязательств в области человеческого измерения встречаются представители государств-участников ОБСЕ.

Страны-члены ОБСЕ на Конференции при участии неправительственных организаций рассматривают вопросы соблюдения государствами основных прав и свобод граждан. Участники посредством открытого диалога обсуждают основные стандарты цивилизованного государства, способствуют укреплению демократических институтов, искоренению коррупции и отказу от политического насилия, вырабатывают общие подходы к преодолению глобальных вызовов.

Платформа позволяет участникам обозначить проблемы, которые, по их мнению, требуют срочного внимания международного сообщества.

В этом году на международной конференции с речью выступила президент ОЮЛ "Гражданский Альянс Казахстана" Бану Нургазиева. По ее мнению, Варшавская конференция очень важна с точки зрения объединения усилий стран-участниц и партнеров ОБСЕ в целях соблюдения международных принципов прав человека.

"Участники из Казахстана обсуждали разные темы, в их числе защита прав жертв торговли людьми, мигрантов, право на свободу объединений. Были альтернативные мнения касательно ношения религиозной одежды, оценки январских событий 2022 года. Представители разных стран поднимали острые вопросы касательно нарушений прав граждан на мирное существование из-за военных конфликтов, лишения права на жизнь, трагических последствий войны для мирных жителей", – рассказала Бану Нургазиева, назвав ключевые вопросы, обсуждаемые участниками конференции.

Вместе с тем, гости мероприятия не могли не затронуть тему роста преступности во всем мире на волне ненависти из-за конфликтов в разных частях земного шара.

"Были эмоциональные выступления женщин – жертв насилия. Звучали доклады касательно жертв пыток, нарушений прав беженцев, мигрантов, о дискриминации прав национальных меньшинств. Постоянно поднимался вопрос о привлечении виновных к ответственности". Президент ОЮЛ "Гражданский Альянс Казахстана" Бану Нургазиева

Эти вопросы, по мнению спикера, будут актуальными для международного сообщества и в 2024 году.

"На мой взгляд, с учетом сложной геополитической ситуации, безусловно, выйдут на передний план темы преступлений на почве ненависти и других проявлений нетерпимости, защита прав беженцев, мигрантов. Тема борьбы с терроризмом и экстремизмом в соответствии с международными обязательствами в области соблюдения прав человека. Вопрос укрепления национальных правозащитных институтов станет еще значительней". Президент ОЮЛ "Гражданский Альянс Казахстана" Бану Нургазиева

Глобальные проблемы современного мирового развития волнуют всех. Именно поэтому тематика Варшавской конференции является предметом обсуждения международных организаций.

"Решения ОБСЕ принимаются консенсусом и являются политически обязательными, но не имеющими юридически обязательной силы. Тем не менее, надеюсь, что по итогам Конференции реальные проблемы, обозначенные неправительственными организациями, все же будут приняты во внимание большинством государств – участников ОБСЕ", – подчеркнула спикер.

В Казахстане в начале ноября состоятся экспериментальные выборы акимов городов областного значения и районов. Мы обратились за экспертным мнением, спросив, возможно ли присутствие наблюдателей от ОБСЕ на этих выборах?

По словам Бану Нургазиевой, Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) конечно оказывает содействие в проведении демократических выборов, отслеживает соблюдение прав человека, а также предоставляет экспертную помощь и поддержку во всем регионе ОБСЕ, но традиционно БДИПЧ ведет наблюдение за президентскими и парламентскими выборами с целью оценки соблюдения обязательств ОБСЕ в области выборов, зачастую мониторинг выборов осуществляет совместно с парламентскими организациями-партнерами по ОБСЕ, а также Советом Европы, Европейским союзом и НАТО.

"В этой связи, наблюдателей от ОБСЕ за проведением экспериментальных выборов акимов городов областного значения и районов, скорей всего, не будет", – ответила президент ОЮЛ "Гражданский Альянс Казахстана" Бану Нургазиева.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) – крупнейшая в мире региональная организация в области безопасности. Она насчитывает 57 государств-участников в Европе, Центральной Азии, Северной Америке. Еще 11 стран в Азии и Средиземноморье являются Партнерами ОБСЕ по сотрудничеству".

Республика Казахстан вступила в ОБСЕ в январе 1992 года. В вопросах безопасности ОБСЕ придерживается всеобъемлющего подхода, который включает военно-политическое, экономическое и экологическое, и гуманитарное измерения.

Главным достижением Казахстана в ОБСЕ является ее председательствование в 2010 году, в рамках которого в городе Астане состоялся саммит ОБСЕ – первая встреча на высшем уровне после Стамбульского саммита 1999 года.

Саммит в Астане собрал глав государств и правительств из 56 государств-участников ОБСЕ и 12 стран-партнеров, а также других международных и региональных организаций. По итогам саммита ОБСЕ была принята "Астанинская юбилейная декларация: на пути к сообществу безопасности".

В Астане функционирует Офис программ ОБСЕ, в сферу деятельности которого входят вопросы безопасности, включая контроль над вооружениями, управление границами, борьба с терроризмом и торговлей людьми, оружием и наркотиками, а также экономико-экологические вопросы, права человека и вопросы верховенства права и свободы СМИ.