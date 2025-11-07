#Народный юрист
Право

Статус международной школы будут присваивать по-новому

Школа, школы, школьный кабинет, школьные кабинеты, класс, классы, школьные занятия, уроки , фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2025 10:34 Фото: Zakon.kz/Алия Абди
Министр просвещения подписал приказ от 31 октября 2025 года "Об утверждении Правил присвоения статуса международной школы", сообщает Zakon.kz.
Присвоение статуса международной школы осуществляется в целях совершенствования и интеграции опыта международного образования в систему образования РК, а также правового обеспечения деятельности школ, самостоятельно разрабатывающих и реализующих интегрированные общеобразовательные учебные программы начального и (или) основного среднего и (или) общего среднего образования в РК", – говорится в тексте.

Для присвоения статуса международных школ устанавливаются следующие требования:

  • наличие лицензии и (или) приложения к лицензии на занятие образовательной деятельностью по общеобразовательным учебным программам начального, основного среднего, общего среднего образования;
  • заключение о прохождении государственной аттестации или аккредитации в порядке, установленном законодательством РК;
  • интегрированные учебные программы, разработанные организацией образования, и (или) прошедшие авторизацию в Организации Международного Бакалавриата, или международную институциональную аккредитацию;
  • подтверждение выдачи выпускникам школы сертификатов или свидетельств, выданных по результатам освоения международных образовательных программ, за последние три учебных года;
  • наличие в рабочих учебных планах и образовательной программе учебных предметов в соответствии с государственным общеобязательным стандартом образования: "Казахский язык", "Казахская литература" и "Казахский язык и литература", "История Казахстана", "География";
  • организация образовательного процесса по учебным предметам "Казахский язык", "Казахская литература" и "Казахский язык и литература" на государственном языке;
  • наличие в школе не менее 90% педагогов из числа граждан РК, имеющих квалификационную категорию не ниже педагога-эксперта по основному месту работы;
  • наличие иностранных специалистов, имеющих высшее и (или) послевузовское педагогическое образование, педагогический стаж не менее пяти лет в организациях начального, основного среднего и общего среднего образования, а также международных экзаменаторов, тренеров и экспертов, квалификация которых подтверждается документами (дипломами, сертификатами, лицензиями), выданными и (или) признанными международными аккредитационными организациями, профессиональными ассоциациями либо уполномоченными органами иностранных государств;
  • наличие заместителя директора по воспитательной работе из числа граждан РК;
  • организация воспитательного процесса в соответствии с Единой программой воспитания "Адал азамат" путем интеграции ее в международные образовательные программы;
  • включение в план воспитательной работы и деятельность дополнительного образования школы компонентов национальной культуры, в том числе проведение занятий и кружков по обучению игре на домбре, национальным видам спорта;
  • наличие информационной системы с актуальными базами данных, соответствующих формам административных данных в рамках образовательного мониторинга и ее интеграция в информационную систему "Национальная образовательная база данных";
  • обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся и персонала в соответствии с требованиями законодательства РК, инструкцией по организации антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении, осуществляющих деятельность в области образования РК, а также международных аккредитационных организаций;
  • обеспечение информационной открытости по деятельности организации образования;
  • соответствие материально-технической и ресурсной базы организации образования требованиям международных аккредитационных организаций.

Как получить статус международной школы

Организация образования, претендующая на присвоение статуса международной школы, представляет в уполномоченный орган в области образования письменную заявку с приложением нотариально заверенной копии устава и документов, заверенных подписью руководителя и печатью организации (при наличии), подтверждающих соответствие требованиям.

К заявке нужно приложить следующие документы:

  • справку об образовательных достижениях организации образования (результаты учебных достижений обучающихся за последние три года, в том числе участие в международных олимпиадах, конкурсах и соревнованиях);
  • справку о содержании общеобразовательных учебных программ (основные цели, средства контроля, мониторинга и обеспечения качества знаний, при наличии результаты участия в международных исследованиях TIMSS, PISA и другие);
  • сведения по кадровому, материально-техническому и методическому обеспечению учебно-воспитательного процесса, источники финансирования.

Комитет среднего образования Министерства просвещения РК (Рабочий орган) в течение 5 рабочих дней со дня регистрации документов проверяет полноту представленных документов и их соответствие срокам действия.

Для рассмотрения на соответствие заявленному статусу приказом уполномоченного органа создается комиссия по рассмотрению поданных заявок организаций образования. Срок рассмотрения заявки – 30 рабочих дней.

По результатам рассмотрения представленных материалов Комиссия готовит заключение о присвоении либо об отказе в присвоении статуса международной школы, которое оформляется протоколом. Протокол подписывается всеми членами Комиссии с обязательным указанием особого мнения членов Комиссии, не согласных с представленным заключением.

По итогам положительного заключения Комиссии уполномоченным органом в течение 20 рабочих дней издается приказ о присвоении организации образования статуса международной школы на 5 лет.

При слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании двух или более организаций образования вновь образованная организация в установленном порядке повторно проходит процедуру получения статуса международной школы.

Приказ вводится в действие с 17 ноября 2025 года.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
