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Глава Минтруда высказалась о смертельном ДТП в Алматы

Глава Минтруда высказалась о смертельном ДТП в Алматы Фото: primeminister.kz, Zakon.kz
Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова на брифинге в правительстве 26 декабря 2023 года высказалась по поводу смертельной аварии в Алматы, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Глава Минтруда назвала случившееся большой трагедией.

"Двое детей остались без мамы (женщина погибла в результате ДТП. – Прим. ред.) Водитель пострадала, у нее челюстно-лицевая травма. Если работодатель застраховал от несчастных случаев всех своих работников, то она должна будет получить выплаты от страховых компаний", – сказала Светлана Жакупова.

Министр отметила, что по подходам организации рабочего места работодатель должен обеспечить рабочую зону, непосредственно отделить водителя от пассажиров.

"Это самое первое – нужное и необходимое, что нужно было сделать. Транспорт и работа на транспорте относится к очень высокому профессиональному риску. В свое время в Казахстане даже действовал перечень профессий, в которых женщины не должны были работать. Далее, когда рассматривали данный вопрос, из гендерных намерений, что все равноправны в нашем обществе, данный перечень утратил силу. Сейчас все профессии доступны и поэтому задача работодателя в первую очередь – обеспечить безопасность, даже если это просто пассажиры", – заявила Светлана Жакупова.

При этом она указала на то, что восстанавливать перечень профессий, в которых не должны работать женщины, в Казахстане не будут.

"Сегодня данный вопрос на повестке дня не стоит, мы придерживаемся принципа системности и логичности. То есть если приняли одно решение, то оно должно идти и в этом направлении необходимо обеспечивать безопасность буквально по всем направлениям", – резюмировала Светлана Жакупова.

Ранее юрист дал инструкцию, с кого требовать материальный ущерб пострадавшим в ДТП с участием автобуса в Алматы и как быть, если виновник неплатежеспособен.

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Жуткое ДТП в Алматы, унесшее жизни трех человек, произошло вечером 22 декабря 2023 года. Тогда автобус въехал в группу людей, которые стояли возле остановки. По предварительной информации, смертельная авария произошла из-за конфликта водителя и пассажира – мужчина ударил женщину-водителя, она потеряла сознание и управление над транспортом. После неуправляемый автобус врезался в людей.

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