Как будут решать проблему с нехваткой больниц в Туркестанской области

Премьер-министр РК Алихан Смаилов прибыл с рабочей поездкой в Туркестанскую область. Он проверил, как в регионе продвигается строительство новой многопрофильной больницы и промышленного парка, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе правительства 17 октября, премьер-министр в первую очередь осмотрел стройплощадку промышленного парка АО "СПК "Туркестан". Объект площадью более 66 тыс. м² планируют достроить до конца 2024 года. Премьер также выслушал отчет о реализации крупных инвестпроектов – в том числе строительстве химического комплекса, парогазовой установки, НПЗ, газовой электростанции, завода по производству серной кислоты и прочих промышленных площадок.

Алихан Смаилов осмотрел производимую в регионе мебель, отметив, что сейчас в Казахстане работают около 1,5 тыс. мебельных предприятий. За восемь месяцев объем производства в мебельной отрасли вырос на 25,2%, объем инвестиций увеличился на 65%. До 2026 года в стране планируют открыть новые производства мебели на сумму 5,3 млрд тенге. У предприятий отрасли есть обширные возможности для получения господдержки.

"Отечественные производители мебели с прошлого года имеют приоритетное право при участии в госзакупках, поэтому важно развивать такие предприятия. Акимату Туркестанской области нужно активно прорабатывать вопросы привлечения инвесторов и создавать благоприятные условия для производителей", – поручил Алихан Смаилов.

Фото: primeminister.kz

Премьер также проверил, как в Туркестанской области возводят современную многопрофильную больницу на 570 коек. Сейчас завершена примерно половина работ, ввести медучреждение в эксплуатацию собираются в декабре 2024 года. Алихан Смаилов отметил, что строительство новой больницы поможет обеспечить качественной медпомощью население Туркестанской области, которое достигает 2 млн человек.



"Это очень важный проект. Мы видим темпы роста различных заболеваний в области. Видим, что есть нехватка больниц. Поэтому важно осуществить запуск проекта в рамках государственно-частного партнерства, не затягивая. Что касается технических вопросов, нужно совместно с Минздравом это отработать и уже до конца года заключить договор". Алихан Смаилов

Всего в рамках нацпроекта "Модернизация сельского здравоохранения" в Туркестанской области планируют построить 49 новых объектов первичной медпомощи и модернизировать четыре районные больницы. Алихан Смаилов поручил Минздраву держать ход этих работ на контроле.

Ранее президент Касым-Жомарт Токаев поручил построить многопрофильную больницу в Астане.