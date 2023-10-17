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Пьют и матерятся: Аида Балаева оценила поведение казахстанских артистов

Аида Балаева оценила культуру поведения казахстанских артистов Фото: primeminister.kz
Министр культуры и информации Аида Балаева на брифинге в правительстве 17 октября высказалась о поведении казахстанских артистов на сцене, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты отметили, что есть случаи, когда казахстанские артисты нарушают культуру поведения на сцене и в обществе. В пример они привели артиста Торегали Тореали, который недавно был привлечен к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии наркотического опьянения.

"Это зависит от внутренней культуры каждого человека, будь то артист, будь то журналист, будь то министр. Это важно. Артист, если выходит на сцену, должен с уважением отнестись к своей аудитории, зрителям. У нас были прецеденты, когда оскорбляли флаг, матерились. Здесь предусмотрена административная ответственность", – ответила министр культуры и информации Аида Балаева.

Между тем, по ее оценке, нет тенденции к тому, чтобы такие случаи становились массовыми.

"Я знаю, что каждый артист или группа с уважением относятся к своим зрителям, дорожат ими. Поскольку от этого зависит, длинный или короткий путь будет у его карьереы", – сказала глава министерства.

В июне 2022 года на концерте группы "Ирина Кайратовна" и рэпера Shiza произошел резонансный инцидент: рэпер вышел на сцену с казахстанским флагом в руках и нецензурно выругался, после чего один из участников группы "Ирина Кайратовна" начал смеяться и громко кричать.

После этого депутат Сената Нурторе Жусип предложил максимально ужесточить статьи закона по надругательству над государственными символами, удвоить установленный размер штрафа и продлить срок наказания до пяти лет. 

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Министерство культуры и информации Балаева Аида Тореали Торегали Казахстан
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