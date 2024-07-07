Министр культуры высказалась о поведении известных казахстанских артистов

Министр культуры и информации Аида Балаева высказалась о незаконном поведении некоторых известных казахстанских артистов. Свой пост она опубликовала 7 июля 2024 года в соцсетях, сообщает Zakon.kz.

Глава ведомства подчеркнула, что культура – это не просто искусство и просвещенность, изысканный вкус и эстетическое превосходство. Прежде всего, это цивилизационная основа народа, главный духовный измеритель любого общества.

"К сожалению, в последнее время участились случаи некорректного, а зачастую незаконного поведения известных деятелей культуры. Каждому из нас не чужды человеческие слабости, но их следствием не должно быть преступление закона! И само призвание "деятеля культуры" не терпит хоть малейшего проявления неуважения к общественным принципам нравственности и порядка. Их миссия заключается в формировании культуры, воспитании в людях чувства прекрасного и уважения к своему наследию", – написала Балаева.

Министр отметила, что деятели культуры должны понимать свою ответственность перед обществом и особенно перед молодым поколением.

"И, конечно, очень тревожно, когда известные личности, любимцы публики преступают закон", – подчеркнула она и добавила, что вне зависимости от должности и степени популярности, закон един для всех.

5 июля 2024 года появилась информация о том, что певца Кайрата Нуртаса задержали за мелкое хулиганство и умышленное причинение легкого вреда здоровью на борту самолета Алматы – Астана. В суде стало известно, что певец примирился с потерпевшим по поводу причинения вреда здоровья. Поэтому его осудили только за мелкое хулиганство.

Мужчину, с которым у известного казахстанского певца Кайрата Нуртаса произошел конфликт на борту самолета, тоже отправили под арест на 10 суток.

6 июля 2024 года кадры задержания казахстанского певца Абдижаппара Алкожи опубликовал на своей странице в Instagram начальник Департамента полиции Алматинской области Бауржан Аленов. Он сообщил, что артиста отправили под арест на 10 суток за неповиновение законным требованиям сотрудника правоохранительного органа.