Штормовое предупреждение объявлено в пяти областях Казахстана на среду

На 18 октября в пяти областях страны объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Западно-Казахстанской области ветер западный, юго-западный днем на севере, востоке, в центре области порывы 15-20 м/с. В Уральске ветер западный, юго-западный днем порывы 18 м/с.

В горных районах Туркестанской области ожидается ветер восточный 15-20 м/с.



В горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с.



В Мангистауской области ожидается ветер северо-западный с переходом на юго-восточный ночью на юге, северо-востоке области 15-20 м/с.



Ночью и утром на юго-востоке Костанайской области ожидается туман. Ветер юго-западный на западе, севере области 15-20 м/с.

