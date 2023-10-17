Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Израиль и Палестина #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Штормовое предупреждение объявлено в пяти областях Казахстана на среду

прогноз погоды Фото: pixabay
На 18 октября в пяти областях страны объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Западно-Казахстанской области ветер западный, юго-западный днем на севере, востоке, в центре области порывы 15-20 м/с. В Уральске ветер западный, юго-западный днем порывы 18 м/с.

В горных районах Туркестанской области ожидается ветер восточный 15-20 м/с.

В горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с.

В Мангистауской области ожидается ветер северо-западный с переходом на юго-восточный ночью на юге, северо-востоке области 15-20 м/с.

Ночью и утром на юго-востоке Костанайской области ожидается туман. Ветер юго-западный на западе, севере области 15-20 м/с.

Читайте также

участие Казахстана на Варшавской конференции по человеческому измерению
Преступления на почве ненависти: эти вопросы будут актуальны для международного сообщества и в 2024 году
Аида Балаева оценила культуру поведения казахстанских артистов
Пьют и матерятся: Аида Балаева оценила поведение казахстанских артистов
Находящимся за рубежом казахстанцам напомнили об услугах, которые они могут получить через портал eGov.kz
Находящимся за рубежом казахстанцам напомнили об услугах, которые они могут получить через портал eGov.kz
Елена Беляева
Казгидромет Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казавтожол вернет 69 тысячам водителей деньги за проезд по платным дорогам
"КазАвтоЖол" вернет 69 тысячам казахстанцев деньги за проезд по платным дорогам
Максим Галкин собирается покинуть Израиль
Максим Галкин собирается покинуть Израиль
Казахстан кино прокат
Скандал с прокатом фильма "Міржақып. Оян, Қазақ" прокомментировала Балаева
В Алматы ежедневно "въезжает" целая Латвия, два автопарка Астаны или пять Западно-Казахстанских областей
В Алматы ежедневно "въезжает" целая Латвия
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления